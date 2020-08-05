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Молодежь стала чаще болеть коронавирусом: в ВОЗ назвали причину

Молодые люди стали болеть коронавирусом в три раза чаще, чем было в начале пандемии

5 августа 2020, 08:20 comments782
Автор:

Виолетта Комаровская
Молодежь стала чаще болеть коронавирусом: в ВОЗ назвали причину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Среди пациентов с коронавирусом все чаще оказываются молодые люди, которые ранее не были в группе риска. Это происходит из-за того, что именно молодежь активнее всего: либо нарушает карантинные правила, либо игнорирует их вовсе. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, - передает Reuters. 

Подсчитав средний возраст пациентов с COVID-19 за последние пять месяцев, специалисты ВОЗ обнаружили, что молодые люди стали болеть в 3 раза чаще, чем это было в начале пандемии. Ранее процент пациентов в возрасте от 15 до 24 лет был на уровне 4,5%. Теперь же этот показатель достигает 15%. 

Специалисты ВОЗ утверждают, что причиной такого скачка является несоблюдение молодыми людьми правил карантина. Они чаще всего отказываются носить маски в общественных местах и игнорируют рекомендацию касательно соблюдения дистанции. Именно молодежь чаще всего посещает ночные клубы, пляжи и отправляется в различные путешествия. Из-за этого риск подхватить коронавирус значительно возрастает. 

"Мы уже говорили об этом и снова повторим: молодых людей не переубедить, они непобедимы", - сказал ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во время пандемии коронавируса люди стали работать больше. Рабочий день увеличился особенно у тех, кто работал на удалёнке. 


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