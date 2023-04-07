Молдова избавляется от российского газа: кто стал альтернативой Газпрому

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Кравцев Сергей
Молдова, зависимая от поставок российского газа, подписала рамочное соглашение с греческой государственной компанией DEPA Commercial о поставках голубого топлива. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило государственное коммунальное предприятие Energocom из Молдовы.
Молдова. Фото: из открытых источников
Документ подписали в Афинах во время официального визита в Грецию министра энергетики Виктора Парликова и руководителя государственной компании Energocom Виктора Бинзаря.
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Грецию считают стратегической точкой с доступными источниками энергии, где уже работает терминал сжиженного природного газа (СПГ), а второй терминал будет завершен до конца года.
Бинзар сообщил, что трейдеры в регионе поставляют газ из нескольких географических точек, включая Восток, США и Африку, по выгодным ценам.
Этот контракт предшествует любому контракту купли-продажи и является обязательным для выполнения между компаниями в Европейском Союзе.
Молдова почти полностью зависела от российской газовой компании "Газпром" по импорту газа. Поставки природного газа приводили к частым спорам между Молдовой и Россией.
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Обсуждения
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Брат
сегодня, 11:57
Для тупых.Откуда в Греции свой газ?!!! Обьясняю-она его закупает у России через Турецкий поток,а сжиженный газ почти 30% мировых продаж также российский.Так что без России никуда.