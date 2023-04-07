Молдова избавляется от российского газа: кто стал альтернативой Газпрому

Молдова, зависимая от поставок российского газа, подписала рамочное соглашение с греческой государственной компанией DEPA Commercial о поставках голубого топлива. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило государственное коммунальное предприятие Energocom из Молдовы.

Молдова. Фото: из открытых источников

Документ подписали в Афинах во время официального визита в Грецию министра энергетики Виктора Парликова и руководителя государственной компании Energocom Виктора Бинзаря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Грецию считают стратегической точкой с доступными источниками энергии, где уже работает терминал сжиженного природного газа (СПГ), а второй терминал будет завершен до конца года.

Бинзар сообщил, что трейдеры в регионе поставляют газ из нескольких географических точек, включая Восток, США и Африку, по выгодным ценам.

Этот контракт предшествует любому контракту купли-продажи и является обязательным для выполнения между компаниями в Европейском Союзе.

"Сотрудничество между Молдовой и Грецией позволит увеличить роль подземных месторождений газа в Украине для обеспечения Центральной Европы природным газом в холодный период текущего года. Опыт Energocom прошлого сезона по использованию интерконнектора Греция-Болгария показал возможность использования трансбалканского газопровода в реверсивном режиме", — рассказал министр энергетики Парликов.

Молдова почти полностью зависела от российской газовой компании "Газпром" по импорту газа. Поставки природного газа приводили к частым спорам между Молдовой и Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры с РФ: в Белом доме рассказали, за кем последнее слово в этом вопросе.



