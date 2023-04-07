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Молдова избавляется от российского газа: кто стал альтернативой Газпрому

С поставками газа Молдове поможет Греция

сегодня, 12:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Молдова, зависимая от поставок российского газа, подписала рамочное соглашение с греческой государственной компанией DEPA Commercial о поставках голубого топлива. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило государственное коммунальное предприятие Energocom из Молдовы.

Молдова избавляется от российского газа: кто стал альтернативой Газпрому

Молдова. Фото: из открытых источников

Документ подписали в Афинах во время официального визита в Грецию министра энергетики Виктора Парликова и руководителя государственной компании Energocom Виктора Бинзаря.


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Грецию считают стратегической точкой с доступными источниками энергии, где уже работает терминал сжиженного природного газа (СПГ), а второй терминал будет завершен до конца года.

Бинзар сообщил, что трейдеры в регионе поставляют газ из нескольких географических точек, включая Восток, США и Африку, по выгодным ценам.

Этот контракт предшествует любому контракту купли-продажи и является обязательным для выполнения между компаниями в Европейском Союзе.

"Сотрудничество между Молдовой и Грецией позволит увеличить роль подземных месторождений газа в Украине для обеспечения Центральной Европы природным газом в холодный период текущего года. Опыт Energocom прошлого сезона по использованию интерконнектора Греция-Болгария показал возможность использования трансбалканского газопровода в реверсивном режиме", — рассказал министр энергетики Парликов.

Молдова почти полностью зависела от российской газовой компании "Газпром" по импорту газа. Поставки природного газа приводили к частым спорам между Молдовой и Россией.

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Обсуждения

Брат

сегодня, 11:57

Для тупых.Откуда в Греции свой газ?!!! Обьясняю-она его закупает у России через Турецкий поток,а сжиженный газ почти 30% мировых продаж также российский.Так что без России никуда.


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