Мокрый снег засыпит часть Украины: прогноз погоды на 19 декабря

Второй выходной день, в воскресенье, 19 декабря, в нашей стране будет относительно теплая, но с осадками погода. На большей части территории нашей страны будет идти мокрый снег, местами он будет падать вместе с дождем. Температура воздуха очень пестрая: от -4 до +5 градусов. Об этом информирует Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Ночью перед выходным днем на западных территориях будут идти снегопады, днем потеплеет, будет падать снег с дождем. Температура воздуха будет составлять -4 до 0 ночью, от -1 до+ 2 днем.

В северных областях 19 декабря так же будет мокрый снег. Температура воздуха ночью будет минус от -4 до -1 градуса. Днем будет теплее: от -1 до +1 градуса.

В центральных и восточных регионах в воскресенье будет идти мокрый снег, кое-где с дождем. Температура воздуха ночью и днем с небольшим минусом: от -3 до +1 градуса.

В южных регионах в воскресенье синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега с дождем. Но на территории Крымского полуострова, в Николаевской и Херсонской территориях осадки будут идти днем. Температура воздуха ночью будет от -2 до 0, днем – от+ 1 до +5 градусов.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 7- 12 метров в секунду.

В Киеве ночью перед выходным прогнозируется мокрый снег. Днем снег будет идти с дождем. Температура воздуха в столице ночью будет с небольшим минусом: от -2 до 0, днем немного потеплеет – от 0 до+ 2 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, где в Украине синоптики прогнозируют морозы до -19. После выходных в нашей стране поменяется погода. Придет резкое похолодание с большими морозами. Это произойдет уже 21-22 декабря. На восточных территориях морозы усилятся, столбик термометра будет минусовать до -19 градусов.

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