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Могут заблокировать счета: что не стоит делать военнообязанным

В Судебно-юридической газете не рекомендуют мужчинам указывать в приложении «Резерв+» фейковый адрес, потому что можно получить блокирование счетов

сегодня, 20:28
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщают эксперты Судебно-юридической газеты, указание фейкового адреса проживания при обновлении данных в приложении "Резерв+" может иметь негативные последствия для военнообязанных.

Могут заблокировать счета: что не стоит делать военнообязанным

Резерв+

В сообщении указано, что за нарушение правил военного учета может не составляться, а сразу выноситься постановление о штрафе. То есть речь идет о том, что мужчины, указавшие в "Резерв+" недействительный адрес, рискуют оказаться с заблокированными счетами.

По информации издания, следует учитывать, что выносить постановление о наложении штрафа ТЦК сможет заочно в случае, если лицо не явилось в ТЦК и не сообщило причину неявки, но при этом у ТЦК обязательно должны быть подтверждающие документы о получении вызова.

В соответствии с постановлением Кабмина 560 надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК есть: в случае вручения повестки (личная подпись военнообязанного, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки).

Если же повестку присылаю по почте, то она считается врученной в день получения такой почтовой отправки лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора. Или повестка считается врученной в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса места жительства.

При этом известно, что для физических лиц штрафы теперь составляют до 25,5 тысячи грн, а для бизнеса – до 59,5 тысячи грн.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что программу Резерв+ неизвестно, кто разработал.




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Источник: https://sud.ua/uk/news/publication/302707-scheta-voennoobyazannykh-ukazavshikh-feykovye-adresa-v-rezerv-mogut-zablokirovat#google_vignette
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