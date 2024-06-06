Разработку приложения Резерв+ отдали в неизвестные руки: его безопасность до сих пор тестируют

Минобороны не заказывало разработку приложения Резерв+, исполнителя не выбирало, деньги не платило, об этом сказано в ответе Минобороны за запрос народного депутата Владимира Арьева . Также нардеп обратил внимание, что в ответе на запрос не указано, кто является разработчиком приложения.

Резерв+

При этом указано, что деньги на Резерв+ предоставил Благотворительный Фонд содействия обороне Украины. Как говорит политик, это структура с криворожскими корнями, но кто разрабатывал программу, доподлинно неизвестно.

"Это приложение, которое транспортирует личные данные военнообязанных в закрытый реестр "Оберег", где хранятся все сведения о тех, кто составляет мобилизационный резерв! На его разработку было выделено 37 дней и безопасность там до сих пор тестируется – когда уже все работает полным ходом",

– отметил нардеп.

При этом он обратил внимание на то, что каждый раз, когда пользователь заходите в систему, бегущая строка будет сообщать, что он обновил данные в момент захода.

"Пока этот баг не исправлен, есть риск, что выход из системы по истечении 60 дней – 16 июля – приведет к капитальным штрафам. Ну и интересно – это засчитывается как за два обновления данных в статистике или нет? Я, значит, уже 4 раза обновлял, если считать по количеству мер в систему: один раз — визит в первый день работы, два меня выбрасывал из системы само приложение, еще раз вышел сам, чтобы убедиться",

– рассказал нардеп.

При этом он не понимает, как можно было отдать разработку программ, связанных со сферой безопасности и обороны, в неизвестные руки через сомнительные схемы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что приложение для военнообязанных "Резерв+" разрабатывалось за донорские средства. Разработчикам за работу заплатили 3,4 млн. грн.



