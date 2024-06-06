Разработку приложения Резерв+ отдали в неизвестные руки: его безопасность до сих пор тестируют

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Ткачик Олеся
Минобороны не заказывало разработку приложения Резерв+, исполнителя не выбирало, деньги не платило, об этом сказано в ответе Минобороны за запрос народного депутата Владимира Арьева . Также нардеп обратил внимание, что в ответе на запрос не указано, кто является разработчиком приложения.
Резерв+
При этом указано, что деньги на Резерв+ предоставил Благотворительный Фонд содействия обороне Украины. Как говорит политик, это структура с криворожскими корнями, но кто разрабатывал программу, доподлинно неизвестно.
При этом он обратил внимание на то, что каждый раз, когда пользователь заходите в систему, бегущая строка будет сообщать, что он обновил данные в момент захода.
При этом он не понимает, как можно было отдать разработку программ, связанных со сферой безопасности и обороны, в неизвестные руки через сомнительные схемы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что приложение для военнообязанных "Резерв+" разрабатывалось за донорские средства. Разработчикам за работу заплатили 3,4 млн. грн.
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