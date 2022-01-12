Могут ли женщины идти на работу, где условия труда тяжелые: эксперт рассказала о возможностях украинок

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Женщины, желающие работать в тяжелых условиях, должны иметь возможность выбирать (фото из открытых источников)

Юрист отреагировала на тезис руководителя информационного департамента правления ОО "Движение за жизнь и достоинство человека" Александра Кривенко, который рассказал о том, что женщины не соглашаются на работу, где условия труда достаточно тяжелые.

"О тезисе господина Александра относительно того, почему женщины не хотят идти работать в тяжелую промышленность. Даже если женщины не хотели туда идти, это не значит, что мы должны устанавливать какие-то ограничения для них и исключать субъектность женщины или человека с инвалидностью, или человека определенной расы, национальности принять за себя это решение. Я хочу идти — я иду. Я хочу работать в шахте, я должен иметь такую возможность. А не хочу, я буду дома воспитывать детей — это тоже мое право", — заявила она.

Также эксперт продолжила и прокомментировала тезис нардепа, члена МФО "Равные возможности" Алексея Жмеренецкого о правилах игры, которые устанавливает государство на рынке труда.

"Мы живем в правовом государстве. И задачи государства, хотим мы или не хотим, устанавливать определенные правила. Когда мы говорим, почему государство создает какие-то ограничения, например, для бизнеса, которое касается, что мы должны с уважением относиться к кандидатам любой стати, национальности, возраста и т. д. Или почему мы должны трудоустраивать людей с инвалидностью, или почему для партии у нас будут квоты дополнительно, потому, что Украина себя признает социальным государством, значит у нас — социальное государство и ценность человека у нас ставится на горе пирамиды и мы все стремимся к этому.В связи с этим, партии или бизнес, или какие-то конкретные люди должны играть по этим правилам. Я не хочу называть эти правила какими-то карательными, потому что я не соглашаюсь с этим, что это вопрос о каких-то наказаниях, это больше о культуре, о воспитании, об уважении", — подытожили юрист.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что нардеп объяснил, что такое гражданское партнерство.

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