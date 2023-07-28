Могут ли в Украине возобновить авиаперелеты для гражданских: что думают в ВСУ

Авиасообщения в Украине пока восстанавливать крайне опасно. Если полномасштабная война будет продолжаться, работа гражданской авиации вряд ли возможна. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Авиаперелеты. Фото: wikimedia by Michael Oldfield

Спикер высказал мнение, что договариваться с Россией о прекращении обстрелов нереально. В качестве примера Юрий Игнат привел "зерновой коридор", из которого Москва вышла единолично. Также спикер подчеркнул, что сейчас все аэродромы в Украине являются оперативными.

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"У нас война, у нас военное положение, и вы видите, что долетает всюду, в любой точке страны могут появиться ракеты, вражеские дроны. Сколько летит "Кинжал", мы все тоже знаем. И думаю, это действительно приятно, что даже при такой ситуации есть желающие прийти на украинский авиационный рынок. Мы большое государство, нам нужно авиационное сообщение не только с другими странами, но и внутри страны", — заявил Юрий Игнат.

Он также напомнил о вопросах страхования самолетов и пассажиров, особенно в стране, где продолжаются боевые действия. Спикер считает, что надеяться на возобновление гражданской авиации до конца войны вряд ли можно.

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