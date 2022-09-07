Могут ли индонезийские переговоры Зеленского и Путина остановить войну – какова вероятность встречи

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает приглашение на участие в ноябрьском саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии, где также может присутствовать российский диктатор Владимир Путин. Об этом в эфире национального телемарафона отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Каковы шансы на встречу Зеленского и Путина? Есть ли смысл им встречаться на том же саммите G20? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зеленский и Путин могут встретиться на саммите G20 на Бали / Фото Reuters

Даже, если встреча украинского президента и российского диктатора произойдет в той же Индонезии, ничего не поменяется с точки зрения военного конфликта

Директор Института стратегических исследований и безопасности, экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лисянский рассуждает так:

"Гипотетическая встреча Зеленского и Путина на полях G20 – это будет не тот формат, на котором что-то может коренным образом решится. К тому же, если Путин пойдет на эту встречу, он продемонстрирует свою слабость. Мы ведь помним, что после того, как в конце марта были свернуты переговоры, проходившиеся при посредничестве Турции, Россия несколько месяцев вела себя в стиле "не хотите переговоров на наших условиях – будет вам новая оккупация территорий". Усилились обстрелы городов, далеких от фронта, усилилось давление на всех фронтах. Нам пытались диктовать условия с позиции силы. А потом ситуация поменялась. Мы получили новое мощное, высокоточное вооружение, начался перелом в позитивную для Украины сторону. И уже тот же Песков периодически заявляет, что Кремль готов для переговоров".

Эксперт отмечает, что сегодня Путин на Восточном экономическом форуме вообще заявил, что РФ якобы не начинала боевые действие, что она просто защищает Донбасс.

"Это индикаторы того, – поясняет Павел Лисянский, – что переговорные позиции России ослабли и она хочет какой-то стабилизации, неких соглашений. В идеале – "Минск-3" или "Стамбул-1". Так что даже если встреча украинского президента и российского диктатора произойдет в той же Индонезии, ничего не поменяется с точки зрения военного конфликта. Но может это стать мостиком для дальнейших переговоров".

Любой разговор, переговоры – лучше, нежели продолжение конфликта

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес рассуждает следующим образом:

"Говорить о шансах на встречу Зеленского и Путина мне тяжело, потому что я не знаю, что в голове у вовлеченных в этот процесс людей. Но смысл встречаться, безусловно, чем есть. И нужно обязательно, чтобы это случилось".

Эксперт напоминает, что президент Индонезии – Джоко Видодо – во время визитов в Киев и Москву передал соответствующие приглашения на саммит "Большой двадцатки". Он также предлагал свои услуги в качестве посредника.

"Следует понимать, что Индонезия является крупным потребителем украинского зерна. И Видодо, среди прочего, поднимал вопрос важности "зерновой сделки", которая, несмотря на сложности, была заключена и работает, – отмечает Энрике Менендес. – К тому же, у Индонезии, страны с непростой историей, есть собственный опыт урегулирования своих конфликтов. И если Видодо сможет взять на себя миссию посредника между президентами Украины и России – это была бы отличная идея. Любой разговор, переговоры – лучше, нежели продолжение конфликта. Так что я считаю, что нужно параллельно с защитой интересов нашей страны на фонте, искать способ урегулирования конфликта путем переговоров. А для этого необходима встреча Зеленского с Путиным".

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