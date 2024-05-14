Могут ли аграрные переговоры Украины и Польши быть поставлены на паузу: что происходит

Переговоры по ограничению импорта украинских сельскохозяйственных продуктов прервали из-за того, что "некоторые представители" со стороны Киева получили подозрение в коррупционной деятельности. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, принимавший участие в предварительном раунде переговоров между странами и отметившийся очень странным поведением. Что и почему в данный момент происходит в украино-польских переговорах касательно поставок и транзита нашей продукции? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры Украины и Польши. Фото: из открытых источников

Польша, как часть ЕС, вынуждена выполнять общие правила

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук поделился таким комментарием:

"Разговоры, которые сейчас пытается вести замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, выглядят больше как месть за то, что рассказали представители украинского бизнеса после встречи с ним в Варшаве в конце марта. Потому его заявления никак не влияют на двухсторонние отношения, которые происходят на государственном уровне (премьер-министры, министры)".

В то же время, продолжает эксперт, учитывая, что сейчас в Украине нет министра аграрной политики, переговоры пока продолжаться не могут. Но как только будет назначен новый руководитель профильного министерства или исполняющий обязанности – диалог продолжится.

"Впрочем, он не останавливается. Сотрудничество, которое на данный момент есть между Украиной и Польшей во всех сферах — очень большое и важное для каждой из этих стран, – отмечает Денис Марчук. – Кроме того, следует понимать, что условия, которые предварительно обговаривались, выполнены. Наш транзит идет по территории Польши, граница не блокируется. Появляется больше конструктива и веры в улучшение отношений".

Ну, а продолжение Европейским Советом для Украины программы "без пошлин и квот" позволит увеличить присутствие нашего экспорта в Европе, уверен эксперт. А Польша как часть ЕС вынуждена будет выполнять эти общие правила.

"Констатируя: я бы не сосредотачивался на словах Колодзейчака, а анализировал реальные вещи – транзит идет, украинский экспорт работает, пункты не заблокированы, диалог продолжается", – акцентирует Денис Марчук.

Поляки попытались спрятаться за проблемами в Украине

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напоминает, что в украинском Министерстве аграрной политики сейчас – большие кадровые изменения.

"Ушел в отставку его глава Сольский, которому ранее были предъявлены определенные обвинения. Всего его замы – под подозрениями. И поляки не могли на это не отреагировать. Ведь именно замминистра аграрной политики являются фигурантами переговоров", – поясняет эксперт.

В то же время, продолжает он, важно понимать, что процесс переговоров сложен и для поляков, которым приходится отступать от тех позиций, что им навязывает их внутренний социум. И, если есть возможность спрятаться за проблемы в Украине, за подозрения членам переговорного процесса – это сделают. Что поляки и сделали.

"Их заявления, нежелание продолжать переговоры, ссылаясь на коррупционные скандалы в Украине – не более, чем способ затянуть эти самые переговоры, не идти на согласованные решения по поводу захода украинской аграрной продукции через польскую территорию", – считает Олег Пендзин.

Польские фермеры хотят иметь некий особый статус

То, что происходит в отношениях между Украиной и Польшей в аграрной сфере – сложно комментировать, признался народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко. Это вопрос, подчеркивает он, более глубокий, тут в целом ситуация в ЕС, в его сельском хозяйстве.

"Польские фермеры хотят иметь некий особый статус. В минувшие выходные они блокировали Варшаву, требуя упразднить новые "зеленые правила", чтоб не вкладываться больше в экологически чистую продукцию, а продолжать путь засыпания земли химикатами. Но есть общие правила, принятые на уровне ЕС, которые обойти не получится. К сожалению, польские фермеры не хотят современно развиваться, их устраивает "по-старому". Но так уже не получится, как и сидеть на дотациях. Сейчас нам это создает проблемы, ведь во время войны украинская тема стала для многих заложником решения их собственных вопросов", – отмечает эксперт.

По его словам, Украина готова поделиться с польскими фермерами своим опытом, чтоб они встали на современные рельсы и двигались быстрее и эффективнее. С пользой и для себя, и для всех.

"Продолжим вести диалог, – уверяет Леонид Козаченко. – Но тут важно, чтоб на политическом уровне польская власть способствовала решению проблем. Потому что это, в первую очередь, польская, а не украинская проблема. Мы найдем пути обхода, если блокирование границы под надуманным предлогом возобновится. Но наши потери будут меньше, чем у Польши, где аграрное хозяйство существует за счет дотаций, что неприемлемо в современных рыночных условиях".

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