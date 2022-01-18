Moderna выпустит комбинированное лекарственное средство против COVID-19 и гриппа

Moderna надеется выпустить на рынок комбинированную ревакцинацию против COVID-19, гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции. Об этом пишет политическое издание Politico. Генеральный директор фармацевтической и биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель, выступая на дискуссии на Всемирном экономическом форуме, сказал, что комбинированная вакцина позволит людям получить широкую защиту от заболеваний, вызванных респираторными вирусами перед зимним инфекционным сезоном без необходимости многократных уколов.

Moderna - фото из открытых источников

“Наша цель – иметь единственный ежегодный бустер, чтобы у нас не возникало проблем с соблюдением требований, когда люди не хотят делать два-три укола за зиму. Лучшим вариантом была бы осень 2023 года", – сказал Бансель.

Moderna планирует отправить от 2 до 3 миллиардов доз вакцины против COVID-19 в этом году после 807 миллионов в 2021 году. Сейчас компания консультируется с чиновниками здравоохранения по составу доз вакцины против COVID-19, которые будут использованы этой осенью.

Напомним, производитель вакцины от COVID-19 Moderna не ожидает никаких проблем в разработке вакцины для защиты от варианта коронавируса Omicron и может начать работу через несколько недель. Moderna надеется начать клинические испытания вакцины для защиты от быстрораспространяемого варианта Omicron в начале следующего года, но сосредоточена на бустерной дозе своей текущей вакцины мРНК-1273. "Это требует лишь незначительных корректировок для Omicron. Я не ожидаю никаких проблем. Это займет еще неделю-две. Пройдет несколько месяцев, прежде чем мы сможем изготовить 500 миллионов доз после (регуляторного) утверждения. Но сегодня наши мощности намного выше, чем год назад", – сказал главный директор Бансель в интервью швейцарской газете TagesAnzeiger, опубликованном во вторник, 21 декабря.

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