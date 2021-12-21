Moderna: через несколько недель будет готова бустерная доза вакцины против Omicron

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Производитель вакцины от COVID-19 Moderna не ожидает никаких проблем в разработке вакцины для защиты от варианта коронавируса Omicron и может начать работу через несколько недель. Об этом сообщает Reuters.
Фармацевт держит флакон с вакциной от коронавирусной болезни Moderna (COVID-19) - Reuters
Moderna надеется начать клинические испытания вакцины для защиты от быстрораспространяемого варианта Omicron в начале следующего года, но сосредоточена на бустерной дозе своей текущей вакцины мРНК-1273.
Компания ожидала важной информации о новом штамме, чтобы начать разработку.
Если такие органы, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Swissmedic в Швейцарии, требуют дальнейших исследований, это прибавит не менее трех месяцев.
После задержек поставок и отставания в производстве в начале 2021 года Moderna теперь может идти в ногу с производственными целями и выполнять заказы вовремя. В этом году компания произвела от 700 миллионов до 800 миллионов доз вакцины против COVID-19 и ожидает, что в 2022 году будет производиться больше, увеличив производство со 100 миллионов доз в месяц до 150 миллионов.
После подписания предварительных соглашений с Канадой и Австралией Moderna начала переговоры со Швейцарией по так называемой подписке на вакцину, которая могла бы обеспечить поставки по мере разработки новой мРНК-вакцины.
По словам Банселя, это даст этим странам приоритетные поставки на случай новой пандемии.
Как сообщали ранее "Комментарии", европейские страны планируют ввести дополнительные ограничения на поездки и многое другое, чтобы остановить рост количества случаев заболевания COVID-19 Omicron, угрожающих остановить восстановление мировой экономики.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости