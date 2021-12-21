Moderna: через несколько недель будет готова бустерная доза вакцины против Omicron

Производитель вакцины от COVID-19 Moderna не ожидает никаких проблем в разработке вакцины для защиты от варианта коронавируса Omicron и может начать работу через несколько недель. Об этом сообщает Reuters.

Фармацевт держит флакон с вакциной от коронавирусной болезни Moderna (COVID-19) - Reuters

Moderna надеется начать клинические испытания вакцины для защиты от быстрораспространяемого варианта Omicron в начале следующего года, но сосредоточена на бустерной дозе своей текущей вакцины мРНК-1273.

"Это требует лишь незначительных корректировок для Omicron. Я не ожидаю никаких проблем. Это займет еще неделю-две. Пройдет несколько месяцев, прежде чем мы сможем изготовить 500 миллионов доз после (регуляторного) утверждения. Но сегодня наши мощности намного выше, чем год назад ", – сказал главный директор Бансель в интервью швейцарской газете TagesAnzeiger, опубликованном во вторник, 21 декабря.

Компания ожидала важной информации о новом штамме, чтобы начать разработку.

Если такие органы, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Swissmedic в Швейцарии, требуют дальнейших исследований, это прибавит не менее трех месяцев.

"Некоторые органы власти хотят исследования, другие еще не определились. На мой взгляд, это очень зависит от того, насколько трудно будет прогрессировать болезнь", — сказал Бансель.

После задержек поставок и отставания в производстве в начале 2021 года Moderna теперь может идти в ногу с производственными целями и выполнять заказы вовремя. В этом году компания произвела от 700 миллионов до 800 миллионов доз вакцины против COVID-19 и ожидает, что в 2022 году будет производиться больше, увеличив производство со 100 миллионов доз в месяц до 150 миллионов.

После подписания предварительных соглашений с Канадой и Австралией Moderna начала переговоры со Швейцарией по так называемой подписке на вакцину, которая могла бы обеспечить поставки по мере разработки новой мРНК-вакцины.

"У нас есть ряд новых вакцин в разработке, например, против гриппа или вируса RS, который вызывает респираторное заболевание и смертелен для пожилых людей и маленьких детей. Мы можем объединить эти три мРНК-вакцины в одну дозу и предложить правительствам обеспечить поставки на определенную сумму на несколько лет, а затем инвестировать в производственные мощности в этой стране ", – сказал Бансель.

По словам Банселя, это даст этим странам приоритетные поставки на случай новой пандемии.

Как сообщали ранее "Комментарии", европейские страны планируют ввести дополнительные ограничения на поездки и многое другое, чтобы остановить рост количества случаев заболевания COVID-19 Omicron, угрожающих остановить восстановление мировой экономики.

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