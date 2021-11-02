Мобильный госпиталь в Херсонской области - есть ли свободные места

Минздрав информирует о ситуации с мобильным госпиталем, развернутым в Херсонской области. Какая заполненность госпиталя и кто болеет?

Мобильный госпиталь в Каховке - фото Представительства Детского фонда UNICEF в Украине

Мобильный госпиталь, развернутый в Каховке Херсонской области, заполнен наполовину. Количество заболевших – 56, из них вакцинированных – только двое. В сложном состоянии и нуждаются в кислородной поддержке 42 человека.

"Красная зона" была объявлена в Херсонской области еще 15 октября. Через 10 дней – 25 октября – ситуация ухудшилась до состояния, при котором вызвали мобильный госпиталь с дополнительными койкоместами. Через семь дней новые места заполнены на половину, что свидетельствует о том, что темп заболеваемости и количество сложных случаев не уменьшается.

ГСЧС отправила в область пять грузовиков со всем необходимым для развертывания вспомогательных мест для больных COVID-19. Около Каховской центральной городской больницы им. Панкеевых развернули 35 палаток: 23 палатки – для размещения 120 пациентов, 1 палатку для интенсивной терапии, остальные 11 – вспомогательные модули. Новые места, созданные усилиями ГСЧС, существенно расширили возможности госпитализации: если раньше коечный фонд составлял 170 коек, то теперь их стало почти вдвое больше – 290. Блок интенсивной терапии имеет автономный электрогенератор, тепловые пушки и мощные осветительные приборы.

Напомним, что по состоянию на 2 ноября 16 областей Украины находятся в "красной зоне" эпидопасности. Госпитализировано 45526 пациентов с коронавирусом. Средняя занятость коек по Украине составляет 70%. Наибольшее количество коек с кислородом занято в Донецкой области (88,4%), ее догоняют Запорожская (84,3%) и Сумская (83,9%) области. За прошедшие сутки умерло 700 человек, болеет – 6116.

Издание "Комментарии" ранее сообщало прогноз Минздрава о том, сколько еще продлится пик эпидемии COVID-19. С соответствующей статьей можно ознакомиться по ссылке.





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