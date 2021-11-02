В Минздраве рассказали, сколько продлится пик заболеваемости COVID-19

В Министерстве здравоохранения (Минздрав) прогнозируют, что большое количество новых случаев будет регистрироваться еще как минимум две ближайшие недели – до середины ноября. Об этом заявил заместитель министра Александр Комарида, выступавший на брифинге 1 ноября, пишет "Укринформ".

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

То есть, сейчас в Украине вспышка болезни и медики ожидают, что во второй половине ноября количество больных начнет уменьшаться. Пока что в стране 15 областей находятся в "красной" зоне эпидемической опасности, только две области остались "желтыми". За минувшие сутки от осложнений умерли 700 украинцев. В больницы попали 3188 граждан с симптомами болезни. Новых случаев стало больше, чем за предыдущие двое суток – 19 455. Среди "лидеров" — Одесская область, Киев и Днепропетровская область.

Также в Минздраве сообщили, что будут закупать вакцины для граждан и в 2022, и в 2023 годах. Иммунологи и ученые не дают дальновидных прогнозов развития пандемии, ведь вирус мутирует, а у человечества еще не выработан коллективный иммунитет.

1 ноября провакцинировано 207 877 граждан первой дозой, 65 430 человек – второй дозой. Как сообщал Виктор Ляшко, уже есть первые положительные результаты такого уровня вакцинации. Министр напомнил, что есть ли у человека противопоказания к вакцинации, решает семейный или лечащий врач пациента. Тем, кто только переболел коронавирусной болезнью, можно отложить вакцинацию максимум на три месяца.

Отложить вакцинацию можно, если у человека повышенная температура тела, более 38 градусов. А вот тянуть с получением вакцины от гриппа не стоит, ее можно получить в один день с вакциной от COVID-19.

Портал "Комментарии" сообщал, кто в лидерах по уровню вакцинации.







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