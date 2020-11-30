Много или мало: сколько потратили люди за этот год

Отчет App Annie свидетельствует о том, что в третьем квартале 2020 года люди потратили 28 миллиардов на мобильные приложения.

Сколько потратили люди за этот год. Фото: unsplash

На iOS расходы тоже значительно увеличились (на 18 миллиардов долларов), а вот на Google Play расходы выросли на 10 миллиардов долларов. Стоит отметить, что за этот год пользователи скачали и приобрели около 33 миллиардов новых программ.

Также в отчете сообщается, что люди потратили приблизительно 180 миллиардов коллективных часов, чтобы использовать скачанные мобильные приложения (имеется в виду период за июль-сентябрь). А это на 25 процентов больше потраченного времени, нежели в прошлом году.

Известно, что самыми популярными приложениями стали такие: TikTok, Facebook, WhatsApp Messenger, Zoom, Google Meet, Instagram. Также в отчете говорится, что в 2019 году среднее время одного человека, которое он посвящал мобильным приложениям, составляло 3 часа и 40 минут.

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