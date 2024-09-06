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Мировой рекорд по дальности выстрела принадлежит украинскому снайперу: он попал в российского оккупанта

Украинский снайпер Вячеслав Ковальский возглавляет рейтинг снайперских рекордов по расстоянию точного выстрела.

сегодня, 17:30
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Slava Kot

Украинскому снайперу из 13 отдела военной контрразведки СБУ Вячеславу Ковальскому принадлежит рекорд за самый дальний меткий выстрел в истории. Украинец застрелил российского оккупанта с расстояния 3800 метров, побил предварительный рекорд более чем на 260 метров.

Мировой рекорд по дальности выстрела принадлежит украинскому снайперу: он попал в российского оккупанта

Рейтинг снайперских рекордов по расстоянию. Фото из открытых источников

18 ноября 2023 года Вячеслав Ковальский побил мировой рекорд, убив российского солдата с самого большого зафиксированного расстояния. Снайпер с напарником закрепились на позициях Херсонской области. Его коллега использовал лазерный дальномер, чтобы измерить расстояние до российских солдат, а также специальные программы и метеорологические данные для расчета полета пули, в частности, влажность, температуру, скорость ветра и параметры вращения Земли.

Первым выстрелом 58-летний Ковальский промахнулся, однако быстро перезарядил винтовку и нажал спусковой крючок. После этого пуля пролетела около девяти секунд и достигла цели – российский солдат был убит. Вячеслав Ковальский использовал для установления рекорда 16-килограммовую винтовку украинского производства "Властелин горизонта".

Мировой рекорд по дальности выстрела принадлежит украинскому снайперу: он попал в российского оккупанта - фото 2

Вячеслав Ковальский и винтовка "Властелин горизонта"

Предыдущий рекорд по дальности выстрела принадлежал анонимному снайперу канадского спецподразделения, дислоцировавшегося в Ираке. Он произвел точный выстрел в середине 2017 года на расстояние 3540 метров, что на 260 метров меньше, чем установил украинский снайпер.

Список рекордных снайперских выстрелов на расстояние:

  • 3800 м – украинский снайпер Вячеслав Ковальский (2023 год, Российско-украинская война);
  • 3540 м – анонимный канадский снайпер (2017 год, Гражданская война в Ираке);
  • 2815 манонимный австралийский снайпер (2012 год, война в Афганистане);
  • 2710 манонимный украинский снайпер (2023 год, Российско-украинская война);
  • 2475 м – британский снайпер Крейг Гаррисон (2009 год, война в Афганистане).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинские военные попали в российский танк с самого большого расстояния в истории.

Также "Комментарии" писали, что Россия понесла рекордные потери на войне в Украине в августе по двум показателям.



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