Мировой рекорд по дальности выстрела принадлежит украинскому снайперу: он попал в российского оккупанта

Украинскому снайперу из 13 отдела военной контрразведки СБУ Вячеславу Ковальскому принадлежит рекорд за самый дальний меткий выстрел в истории. Украинец застрелил российского оккупанта с расстояния 3800 метров, побил предварительный рекорд более чем на 260 метров.



Рейтинг снайперских рекордов по расстоянию. Фото из открытых источников

18 ноября 2023 года Вячеслав Ковальский побил мировой рекорд, убив российского солдата с самого большого зафиксированного расстояния. Снайпер с напарником закрепились на позициях Херсонской области. Его коллега использовал лазерный дальномер, чтобы измерить расстояние до российских солдат, а также специальные программы и метеорологические данные для расчета полета пули, в частности, влажность, температуру, скорость ветра и параметры вращения Земли.

Первым выстрелом 58-летний Ковальский промахнулся, однако быстро перезарядил винтовку и нажал спусковой крючок. После этого пуля пролетела около девяти секунд и достигла цели – российский солдат был убит. Вячеслав Ковальский использовал для установления рекорда 16-килограммовую винтовку украинского производства "Властелин горизонта".

Вячеслав Ковальский и винтовка "Властелин горизонта"



Предыдущий рекорд по дальности выстрела принадлежал анонимному снайперу канадского спецподразделения, дислоцировавшегося в Ираке. Он произвел точный выстрел в середине 2017 года на расстояние 3540 метров, что на 260 метров меньше, чем установил украинский снайпер.



Список рекордных снайперских выстрелов на расстояние:

3800 м – украинский снайпер Вячеслав Ковальский (2023 год, Российско-украинская война);



3540 м – анонимный канадский снайпер (2017 год, Гражданская война в Ираке);



2815 м – анонимный австралийский снайпер (2012 год, война в Афганистане);



– 2710 м – анонимный украинский снайпер (2023 год, Российско-украинская война);



– 2475 м – б ританский снайпер Крейг Гаррисон (2009 год, война в Афганистане).



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинские военные попали в российский танк с самого большого расстояния в истории.



Также "Комментарии" писали, что Россия понесла рекордные потери на войне в Украине в августе по двум показателям.