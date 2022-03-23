Миротворцы в Украине: почему это важно – насколько реален такой сценарий

Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО (24-25 марта в Брюсселе) выступит с предложением ввести миротворческую миссию в Украину. Эксперты оценили для издания "Комментарии" перспективы ввода в Украину миротворцев.

Миротворцы. Фото: из открытых источников

Инициатива с миротворцами – это попытка "перезагрузить" отношение НАТО к российско-украинской войне

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает, что на данный момент шансы миротворческой миссии крайне малы. И призывает рассматривать инициативу Дуды в контексте текущих обстоятельств.

Во-первых, поясняет эксперт, Польша является одним из наиболее последовательных геополитических противников РФ в ЕС. А значит – планирует удерживать первенство в борьбе с РФ на международном уровне.

Во-вторых, для польского общества важно, чтобы политическое руководство страны демонстрировало более серьезные шаги в плане сдерживания РФ. Тема миротворческой миссии соответствует ожиданиям многих поляков на усиление позиций Польши в Центрально-Восточной Европы, акцентирует Олег Постернак.

В-третьих – это попытка "перезагрузить" отношение НАТО к российско-украинской войне. И она фактически символизирует наличие раскола среди стран Североатлантического на сторонников умеренного нейтралитета (Франция, Германия и др.) и более проактивных действий (Польша, страны Прибалтики, Турция и др.).

В-четвертых, эта инициативы резко остужает намерения самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко вторгнуться в северную Украину на помощь РФ.

"Россия уже истерично отреагировала на инициативу с миротворцами, заявив, что расценит ее как участие НАТО в боевых действиях в Украине, – обращает внимание Олег Постернак. – А это автоматически порождает дискурс о трансформации локальной украинско-российской войны в континентальную общеевропейскую, куда могут быть втянуты страны Центрально-Восточной Европы. С темой миротворчества такой риск становится более весомым, хоть и некритичным. Ведь страны Запада увидели колоссальную военно-техническую слабость РФ".

Идею о введении гуманитарной миротворческой миссии в Украину можно только приветствовать

Политический и бизнес консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко рассуждает так:

"Учитывая масштабы агрессивной войны РФ против Украины, когда огромное количество обстрелов идет по всей украинской территории, мы нуждаемся в еще большей поддержке со стороны цивилизованного мира. Да, наша армия, весь украинский народ оказывают героическое сопротивление агрессору. Но нам необходимы финансовая, технологическая, военная, дипломатическая поддержка. Плюс – усиление санкционного давления на Россию, которая пока не отказалась от своих безумных планов уничтожить украинцев как нацию, а Украину – как государство. Следовательно – нужны новые меры по отражению агрессии. В том числе такие, как предлагает Польша".

По мнению эксперта, инициативы польского руководства вынести на саммит НАТО идею о введении гуманитарной миротворческой миссии в Украину можно только приветствовать.

"Речь, насколько известно, идет о мисси на территориях, где не идут активные боевые действия. Чтоб миротворцы служили своеобразным предохранителем от дальнейшего расползания российской агрессии – и по Украине, и по Европе. Это чрезвычайно важно, – подчеркивает Александр Мусиенко. – Хочется верить, что остальные страны-члены НАТО поддержат такую инициативу".

Эксперт напоминает, что Верховная Рада недавно поддержала обращение к ООН ввести на нашу территорию миротворцев. Но в ответ – тишина. Следовательно, поясняет он, нужно искать альтернативы. Через миротворческие мисси НАТО, ЕС, ОБСЕ, других международных форматов.

"Даже если НАТО не поддержит сейчас идею Польши, возможно, мы найдем выход из ситуации, подписав многостороннее соглашение о введении такой миссии между, к примеру, Украиной и Польшей, также некоторыми другими странами (которые в будущем, возможно, выступят гарантами украинской безопасности). Таким образом, легитимизировав этих миротворцев. Формулу надо искать. И отлично, что эта тема вышла в публичный формат. Совместными усилиями мы должны сделать всё, чтобы не просто сдержать РФ, но и привлечь ее в будущем к ответственности", – резюмирует Александр Мусиенко.

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