Мир входит в Новый год: какие страны уже встретили 2022-й

Новый 2022 год, который проходит под знаком Черного Водяного Тигра, встретили несколько стран. Где уже началось праздничное веселье, и кто следующий на очереди?

В каких странах уже наступил 2022-й (фото из открытых источников)

Раньше всех Новый год встретили жители государства Кирибати, которое расположено в центральной части Тихого океана. Праздничные бокалы здесь подняли около 12.00 по киевскому времени.

Также одними из первых Новый год отпраздновали жители островов Тонга и Самоа в юго-западной части Тихого океана. Вскоре к празднованию подключался остров Чатем, принадлежащий Новой Зеландии. Его жители встречали 2022-й раньше основных остров государства, поскольку расположены в другом часовом поясе. А жители самой Новой Зеландии зажгли новогодние огоньки в 13.00 по киевскому времени. Тогда же Новый год постучался в двери полярников с Южного полюса в Антарктиде.

В 14.00 по киевскому времени праздник встретили жители крайней Восточной России (Анадырь, Камчатка), островов Фиджи и некоторых других тихоокеанских островов, Науру, Тувалу.

В 15:00 по киевскому времени 2022-й наступил на части Восточной Австралии – Сидней, Мельбурн, Канберра и некоторых тихоокеанских островах Вануату, Микронезия, Соломоновы острова и тому подобное.

Следующими на очереди будут жители Японии, а также Северной и Южной Кореи. К ним Новый год придет в 17.00 по киевскому времени. А через час к ним присоединится Китай, а спустя еще один час — Индонезия.

Далее, в 20:00 (по Киеву), к празднованию подключаются Бангладеш и Шри-Ланка, в 20:15 – Непал, а в 20:30 – Индия.

Следующими в Новый год входят Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан. Происходит это в 21:00 по киевскому времени. Через полчаса после этого праздник добирается к Афганистану, а в 22:00 – к Армении, Азербайджану и Грузии.

В Украине Новый год наступает через 12 часов после начала празднования в Кирибати.

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