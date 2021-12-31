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Какие подарки украинцы хотят получить на Новый год больше всего: результаты опроса

12% респондентов считают лучшим новогодним подарком автомобиль

сегодня, 11:55
Автор:

Елизавета Черных
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В канун новогодний праздник Киевский международный институт социологии решил выяснить, какие именно подарки популярны среди украинцев в это время. 

Какие подарки украинцы хотят получить на Новый год больше всего: результаты опроса

Какие подарки украинцы хотят получить на Новый год больше всего - фото из открытых источников

Так, социологи отметили, что если в прошлые "доковидные" годы жителей нашей страны можно было назвать меркантильными (первыми в рейтинге подарков были деньги), то сейчас украинцам не хватает путешествий. 18% опрошенных хотели бы получить под Новый год романтическую поездку. 

12% респондентов считают лучшим новогодним подарком автомобиль, а также аксессуары к нему. 

Следующие три подарка, которые хотели бы под елку получить украинцы — это деньги (10%), мобильный телефон и другие электронные девайсы (9%) и бытовая техника (7%). 

Какие-то другие подарки на Новый год хотели бы получить менее 5% участников опроса. 

Какие подарки украинцы хотят получить на Новый год больше всего: результаты опроса - фото 2

В КМИС рассмотрели изменения в пожеланиях с 2014 до 2021 года. Социологи отметили, что кроме существенного желания путешествовать у украинцев выросла потребность в мобильных телефонах и других устройствах (с 3% до 9%), а также в компьютерах и планшетах. Специалисты высказали мнение, что это может быть связано со стремительной информатизацией общества, а также необходимостью работать удаленно из-за коронавирусной пандемии. 

Во время ответа на вопрос о желаемом новогоднем подарке, опрошенные имели возможность написать дополнительно свое желание, которого не было в перечне КМИС. Так, чаще всего встречалось то, чего подарить нельзя — здоровье и мир. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, сколько украинцев удовлетворены своей жизнью и смогли реализовать свои планы в 2021 году. 


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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1085&page=1
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