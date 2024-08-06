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Минздрав создал Совет по восстановлению Охматдета: спасет ли это больницу от коррупционных схем

Минздрав утвердил Совет, который будет координировать процесс восстановления больницы Охматдет

сегодня, 13:26
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Черновалова Кристина

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) объявило о создании Совета по восстановлению Охматдета, призванного обеспечить прозрачность и эффективность восстановления больницы после разрушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Минздрав создал Совет по восстановлению Охматдета: спасет ли это больницу от коррупционных схем

Утвержден состав Совета по восстановлению НДСЛ Охматдет

Совет по восстановлению состоит из 15 человек, среди которых будут представители благотворительных фондов, государственных учреждений и общественных организаций. Ее формирование будет происходить в два этапа. Прежде всего, в совет включат шесть представителей от благотворителей и сборщиков средств, одного представителя от Минздрава и одного от больницы Охматдет. На втором этапе в состав совета будут добавлены семь представителей от общественных объединений, работающих над проблематикой коррупции, защиты прав пациентов и развития здравоохранения.

Подходы к отбору участников совета будут основаны на прозрачности и открытости, а процесс подачи заявок и их рассмотрения будут опубликованы на официальном сайте Минздрава.

"В первую очередь в состав совета будет предложено войти представителям благотворителей, учитывая размер взноса на цели восстановления и восстановления Охматдета и участие в организации сбора благотворительных средств", — говорится в сообщении.

Общественность требует от Минздрава и Совета по восстановлению Охматдета максимальной открытости и отчетности на каждом этапе восстановления. Только так можно гарантировать, что восстановленный Охматдет действительно станет современной и безопасной больницей для детей, а не очередным памятником коррупции и бесхозяйственности.

Ранее "Комментарии" писали, что после того, как украинские СМИ массово начали писать о сомнительных тендерах на восстановление детской больницы Охматдет, Минздрав заявил об отмене тендеров на инженерно-консультационные услуги и техническое наблюдение за ремонтом больницы. Раньше планировалось выделить для этого по 14 миллионов гривен каждый.



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