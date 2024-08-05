Минздрав отменяет сомнительные тендеры ремонт Охматдета: подробности

После того, как украинские СМИ массово начали писать о сомнительных тендерах на восстановление детской больниці Охматдет, Минздрав заявил об отмене тендеров на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за ремонтом больницы. Ранее планировалось выделить на эти цели по 14 миллионов гривен каждый.

Минздрав отменит тендеры на консультанта и технадзор для Охматдета за 14 миллионов гривен

Отмененные тендеры касались инженерно-консультационных услуг и технического надзора за ремонтом фасада и внутренней отделки здания больницы. В Минздраве пояснили, что эти тендеры являлись сопутствующими и их стоимость определялась в процентном отношении от стоимости основных строительных работ.

Несмотря на то, что в отмененных тендерах уже были определены победители, договоры с ними еще не были подписаны. В Минздраве заверили, что ни одна копейка из средств, собранных на восстановление больницы, не была потрачена. Все собранные средства будут переведены на счет больницы.

Для проведения работ по восстановлению поврежденного корпуса Охматдета будет объявлен новый тендер на платформе Prozorro. Для обеспечения прозрачности и общественного контроля над процессом восстановления будет создан Совет по восстановлению, в который войдут представители доноров, больницы, пациентского сообщества, антикоррупционных организаций и профессиональных ассоциаций. Совет определит основные требования к строительным компаниям и критерии выбора подрядчика.

"Именно Совет по восстановлению согласует основные квалификационные требования к строительным компаниям и критерии, по которым будет осуществляться выбор подрядчика для выполнения работ. После осуществления такого выбора в ходе конкурса на Prozorro и подписания соответствующего договора о закупке работ по восстановлению смогут быть объявлены новые торги на услуги по технадзору и инженерно-консультационные услуги по выполнению строительных работ”, написали в Минзраве.

Ранее “Комментарии” писали, что соучредительница агентства Gres Todorchuk и координатор UNITED24 Ярослав Гресь заверила, что у платформы нет прямого доступа к деньгам и они сразу поступают на счета НБУ.

