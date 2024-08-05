Куда пошли благотворительные деньги Охматдета: новый скандал

Скандал вокруг ремонта Охматдета набирает обороты: 307 миллионов гривен благотворительных средств могут быть переведены в государственный бюджет, что вызывает опасения по поводу их прозрачного использования. Министр здравоохранения Ляшко и главврач Охматдета Жолнер обвиняют некоторых бизнесменов в попытке нажиться на детской больнице, но не являются ли эти обвинения только дымовым занавесом?

Как теперь будут использовать деньги для Охматдета

В последние дни "Наши деньги" обратили внимание на уже вызвавшие вопросы два тендера на ремонтные работы Охматдета. Первый тендер касается инженерно-консультационных услуг на сумму 9 миллионов гривен, а второй – технического надзора, стоимость которого составляет 5 миллионов. Как так получилось, что фонд, который должен быть осторожным в расходе благотворительных средств, оценил две совершенно разные компании, имеющие неравный опыт и ресурсы.

По информации "Комментарии.Киев", победителями в этих тендерах определены ООО "ИК-ПРОЕКТ" для выполнения технического надзора и ООО "ВАСЕНЕВ ИНЖИНИРИНГ" для инженерно-консультационных услуг. Впрочем, почему власти не воспользовались возможностью провести публичную переоценку всех поступивших 14 предложений на тендер?

Журналисты издания "Комментарии" неоднократно обращались в Минздрав и прессслужбу Охматдета с запросами о прозрачности использования средств, но ответа так и не получили. Журналисты интересовались, есть ли собранные средства целевыми, что на них планируется сделать, и куда будут направлены остатки средств.

"Комментарии" также обращались к команде UNITED24, которая собрала значительную сумму для восстановления Охматдета. Соучредительница агентства Gres Todorchuk и координатор UNITED24 Ярослав Гресь заверила, что у платформы нет прямого доступа к деньгам и они сразу поступают на счета НБУ.

"Мы договорились с Михаилом Федоровым, что формат, который будет создан, что команда Юнайтед 24 не будет иметь никакого доступа к копейке собранных денег. И это большая часть моего спокойствия. Мы собираем средства, они поступают сразу на счета НБУ", — отметила Гресь. .