Минздрав может ввести "ковидную амнистию" для тех, кто купил сертификаты

В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность введения "ковидной амнистии" для тех украинцев, кто купил поддельный ковид-сертификат о вакцинации. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время общения с представителями масс-медиа, сообщает "Укринформ".

Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба форума Украина 30

По словам Виктора Ляшко, сейчас в министерстве думают над тем, чтобы ввести так называемую ковидную амнистию. Она будет распространяться на тех, кто по тем или иным причинам приобрел поддельные ковид-документы о вакцинации. Данные о фейковой вакцинации были внесены в ЕСОЗ, но потом человек все же решил вакцинироваться и обратился к медикам. И вот здесь важно отработать механизм, как дать возможность человеку вакцинироваться, несмотря на то, что у него уже есть поддельный ковид-сертификат.

Ляшко подчеркнул, что медикам также дано указание обращать особое внимание на те случаи, когда у вакцинированных людей возникают осложнения после инфицирования коронавирусом. Специальная комиссия будет отслеживать все случаи тяжелого течения болезни, как и летальные случаи именно у вакцинированных людей. По мнению министра, после такого анализа обязательно будут выявлены поддельные ковид-сертификаты.

Виктор Ляшко подчеркнул, когда люди обращаются за помощью к медикам, они в основном признаются, что купили поддельные сертификаты о вакцинации.

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