Без ковид-сертификата на горнолыжный курорт – никак: Ляшко сделал заявление

Во время новогодних и рождественских праздников посетить горнолыжные курорты и гостиницы смогут только те украинцы, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "Громадське".

Буковель. Фото: из открытых источников

По словам Виктора Ляшко, сейчас министерство проводит консультации с руководителями горнолыжных курортов, гостиниц, доводит до них правила, которые будут действовать в этом году во время карантина, который, по всей видимости, будет распространяться и на зимние праздники.

Министр также рассказал, для допуска к канатным дорогам на курортах будет использоваться специальное маркирование. Если говорить проще, то те люди, которые имеют ковид-сертификаты, смогут получить специальный пропуск, который может быть в виде специального браслета. Контролер будет видеть, что у человека есть соответствующий браслет и пропустит человека. Виктор Ляшко отметил, похожую практику уже используют в некоторых торговых центрах. Там вместо браслетов вакцинированным людям выдают наклейки. Человек подходит к торговому центру, показывает на входе документ, подтверждающий полный курс вакцинации или справку, что человек недавно выздоровел от коронавируса и получает наклейку с которой можно посещать все магазины.

Отметим, в прошлом году, когда массовая вакцинация в Украине еще не стартовала, горнолыжные курорты работали с перечнем ограничений. Впрочем, их придерживались далеко не все.

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