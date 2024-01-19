Минюст предлагает брать в ВСУ осужденных: плюсы и минусы такого решения

Министерство юстиции Украины наработало изменения в законодательство, которые дают право осужденным гражданам (как уже отбывшим наказание, так и отбывающим) вступать в ряды ВСУ. Как относитесь к подобной идее? Почему это правильно/не правильно? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Минюст предлагает брать в ВСУ осужденных. Фото из открытых источников

Речь идет об откровенном вредительстве

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец признался:

"Когда читаешь подобные новости, сразу понимаешь – лица, которые являются абсолютными профанами в отраслях, которыми пытаются управлять, могут наделать еще больше бед, чем уже натворили. Инициативы Минюста касательно предоставления возможности осужденным или тем, кто имеет условный срок, служить в ВСУ, быть мобилизованными – это, на самом деле, страшно. Как по мне, "лечить" это надо следующим образом: создать одно подразделение из осужденных, а всех представителей Минюста (включая руководителя), которые приложили руку к данному законопроекту, а также всех членов Кабмина, которые поддержат эту дикость – поставить управлять таким подразделением. И направить на фронт для выполнения боевых действий. Уверен, примерно через неделю у этих "законотворцев" кардинально смениться мировоззрение. В том числе – в ракурсе того, можно ли давать оружие в руки осужденным или тем, кто отбывает условное наказание".

Служба в ВСУ – это, в первую очередь, честь и уважение, подчеркивает Ростислав Кравец. Именно поэтому, поясняет он, в законодательстве, которое разрабатывалось профессионалами, был прописан запрет брать на службу осужденных (за тяжкие преступления), а также тех, кто находится на условно-досрочном...

"Что касается тех, кто осужден за не тяжкие преступления, их мобилизовать можно, но после того как отбудут наказание, – поясняет эксперт. – По мне, такие предложения, как сейчас вносятся Минюстом, это уже не столько о непрофессионализме, сколько об откровенном вредительстве. Демотивация идти в ВСУ для обычных граждан, дискредитация армии. Это выглядит как системная работа определенных лиц по уничтожению независимости и территориальной целостности Украины, нашей государственности".

Нельзя всех осужденных грести под одну гребенку

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко считает, что предложенный законопроект имеет право на жизнь.

Следует понять, поясняет эксперт, что любое наказание не несет цели отомстить нарушителю закона. Наказание, прежде всего, носит воспитательный характер.

"Лично ко мне еще до начала полномасштабного российского вторжения, обращался офицер (майор), который в зоне АТО во время спора с одним из местных жителей касательно украинского языка, нанес оппоненту тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался. Нарушителя посадили. Мы общались по телефону. Он признал свою вину, правильность приговора. Но, подчеркивал, что хочет воевать. Что он – спецназовец. "Какая от меня польза за решеткой? Куда больше пользы своей стране я принесу на фронте", – говорил он. И таких – немало. Считаю, что государство должно дать возможность таким украинцам восстановить свои честное имя с оружием в руках", – отмечает Сергей Войченко.

Он акцентирует, что нельзя всех осужденных грести под одну гребенку.

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