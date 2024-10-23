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Министр здравоохранения Ляшко ответил, останется ли в должности после скандалов в МСЭК

Виктор Ляшко отказывается от отставки и обещает реформировать медико-социальные комиссии

сегодня, 11:59
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Черновалова Кристина

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге прокомментировал ситуацию вокруг коррупционных скандалов, связанных с медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК). Он подчеркнул, что уходить в отставку не собирается, ведь его приоритет – изменить систему, а не уйти от проблем.

Министр здравоохранения Ляшко ответил, останется ли в должности после скандалов в МСЭК

Министр здравоохранения Ляшко отказывается от отставки несмотря на коррупционные скандалы

Ляшко объяснил, что МСЭК не подчиняется непосредственно Министерству здравоохранения.

"Я не назначаю и не увольняю руководителей комиссий", — подчеркнул он. Вместо этого министерство выступает регулятором и преследует цель провести комплексные изменения в работе этих комиссий.

Читайте на портале "Комментарии" — В Украине из-за масштабных схем оформления фиктивных инвалидностей будут ликвидированы МСЭК. На сайте Президента Украины появился указ №732/2024 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2024 года "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий документ.

Напомним также, что военные уже давно сталкиваются с коррупцией в МСЭК. Особенно те, которым с ампутациями назначают временную группу инвалидности или связывают ее с "бытовыми травмами", рассказал заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Комментарии" также писали, что громкий скандал с работой медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) произошел в Украине. Разоблачили схемы незаконного оформления инвалидности, а у представителей комиссий обнаружили сотни тысяч и даже миллионы долларов. Однако, несмотря на разоблаченные преступные схемы, приговоров по делам может и не быть. Об этом заявил депутат Киевского городского совета, народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов Леонид Емец.



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Источник: https://24tv.ua/pide-lyashko-vistavku-pislya-skandaliv-msek-ministr-zrobiv-zayavu_n2669043
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