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Министр юстиции принял на работу пожизненно осужденного

На какую же должность устроили заключенную, не известно

сегодня, 08:23
Автор:

Ольга Чародий

В Министерство юстиции устроилась на работу женщина, которая отбывает пожизненное заключение. Про этом рассказал глава Минюста Денис Малюська.

Министр юстиции принял на работу пожизненно осужденного

Денис Малюська - фото из открытых источников

"Ну как и обещал, рассказываю: пожизненную я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны ", — сказал министр.

На какую же должность устроили заключенную, он не уточнил. Малюська убежден, что работать надо всем работоспособным.

"На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненным это не просто заработок, но и ресоциализация — главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности", — подытожил глава Минюста.


Министр юстиции принял на работу пожизненно осужденного - фото 2

Напомним, в своем интервью ресурсу Радио Свобода министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал детали о содержании пожизненно заключенных. По его словам, в стране сейчас полторы тысячи человек приговорены к пожизненному заключению. Живут они за государственный счет. В месяц на одного человека расходуется около 10 000 гривен. Если учесть среднее количество жизни человека и количество заключенных, можно понять, что тратится достаточно большая сумма.

Поэтому министр подчеркивает, что заключенных нужно привлекать к работе, за которую они будут получать средства и частично обеспечивать себя. Тем самым они снимут нагрузку с государственного бюджета. Также Денис Малюська отметил, что сейчас министерство активно занимается закрытием колоний, в которых обнаружены ненадлежащие условия содержания. Так власть хочет постепенно улучшить жизнь заключенных. Министр утверждает, что Украина обеспечена резервом колоний, поэтому может позволить закрытие старых, непригодных для обитания, помещений.


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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011121947008
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