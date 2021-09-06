Министр внутренних дел рассказал об одной из возможных причин смерти мэра Кривого Рога

Министр внутренних дел рассказал из-за чего могло произойти самоубийство, фото из открытых источников

Денис Монастырский, министр внутренних дел отметил, что рассматриваются три версии смерти мэра Кривого Рога, однако политизации трагедии избежать не возможно. Об этом сообщает Интерфакс-Украина

Сейчас известно, что трагедии предшествовали проверки и аудит бюджетных средств Кривого Рога. Во время проверок, как известно из материалов производства, аудиторы обнаружили злоупотребления. О чем именно идет речь, министр не уточнил. Впрочем, возможно, что это также повлияло на поведение погибшего.

В полиции не исключают версию о самоубийстве, в том числе и из-за выявленных злоупотреблений в бюджетной сфере, потому что городской голова согласовывал все финансовые изменения и подписывал соответствующие документы.



В ближайшее время Нацполиция предоставит информацию о причинах смерти Константина Павлова.



начальник юридического управления Криворожского горисполкома Максим Кудин.

Впрочем, в Криворожском городском совете говорят, что проверки бюджетных расходов не касаются погибшего Павлова, ведь сейчас проводят проверку именно того периода, когда Павлов еще не занимал должность городского головы. Об этом заявил

Участие в проверке принимают около 100 человек из всех областей Украины из всех контролирующих органов. Впрочем, они еще не дали официальных актов о результатах.

Напомним, что городского голову Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым на пороге дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). На его теле эксперты обнаружили только одно ранение из карабина "Сайга".

Как сообщал портал "Комментарии", заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук не исключает, что Павлова могли довести до самоубийства.

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