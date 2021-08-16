Появились новые факты о смерти мэра Кривого Рога

В полиции не исключают вариант, что мэра Кривого Рога Константина Павлова могли довести до самоубийства. Об этом заявляет заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук на брифинге.

Мэр Кривого Рога Константин Павлов - фото из открытых источников

"Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться. По изъятию оружия назначена комплексная экспертиза", — добавляет Олег Слипчук.

Также Слипчук заявил, что кроме уже озвученных версий не исключается и версия доведения до самоубийства.

Напомним, что полиция рассматривает три версии смерти политика:

— самоубийство;

— убийство;

— неумение обращаться с оружием.

Ранее издание "Комментарии" писало, что мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым в собственном доме. Отмечается, что в день смерти мэр был в отпуске, а его жена отдыхала на море без мужа.

Напомним, что Константин Павлов был найден мертвым в загородном доме, в селе Вольное. Рядом с телом нашли ружье, из которого, по данным полиции, он мог себя застрелить. По данным следователей, тело Павлова нашла его помощница, которая сообщила об этом советнику мэра Андрея Гальченко. Девушка сразу же и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительной службы Днепропетровской области начали уголовное производство по статье умышленное убийство.

Отметим, что Константин Павлов родился 12 января 1973 года, был украинским политиком 7 и 8 созыва. Павлов был входил в состав партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". стал мэром Кривого Рога в 2020 году. 6 декабря он опередил своего оппонента, набрав 56,97% голосов.

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