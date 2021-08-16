logo
Русский Українська

BTC/USD

47415.52

ETH/USD

3292.89

LTC/USD

187.36

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Появились новые факты о смерти мэра Кривого Рога
commentss НОВОСТИ Все новости

Появились новые факты о смерти мэра Кривого Рога

Заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук не исключает, что Павлова могли довести до самоубийства.

сегодня, 14:00
Автор:

Татьяна Каптур

В полиции не исключают вариант, что мэра Кривого Рога Константина Павлова могли довести до самоубийства. Об этом заявляет заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук на брифинге.

Появились новые факты о смерти мэра Кривого Рога

Мэр Кривого Рога Константин Павлов - фото из открытых источников

"Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться. По изъятию оружия назначена комплексная экспертиза", — добавляет Олег Слипчук.   

Также Слипчук заявил, что кроме уже озвученных версий не исключается и версия доведения до самоубийства.

Напомним, что полиция рассматривает три версии смерти политика:    

— самоубийство;

— убийство;

— неумение обращаться с оружием.

Ранее издание "Комментарии" писало, что мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым в собственном доме. Отмечается, что в день смерти мэр был в отпуске, а его жена отдыхала на море без мужа.  

Напомним, что Константин Павлов был найден мертвым в загородном доме, в селе Вольное. Рядом с телом нашли ружье, из которого, по данным полиции, он мог себя застрелить. По данным следователей, тело Павлова нашла его помощница, которая сообщила об этом советнику мэра Андрея Гальченко. Девушка сразу же и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительной службы Днепропетровской области начали уголовное производство по статье умышленное убийство. 

Отметим, что Константин Павлов родился 12 января 1973 года, был украинским политиком 7 и 8 созыва. Павлов был входил в состав партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". стал мэром Кривого Рога в 2020 году. 6 декабря он опередил своего оппонента, набрав 56,97% голосов. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ