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Министр энергетики рассказал, будет ли повышение цены на электроэнергию

Герман Галущенко объяснил, будет ли пересмотр тарифов на свет для населения до конца года.

сегодня, 11:55
Автор:
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Slava Kot
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в настоящее время у министерства нет планов изменять тариф и повышать цену на электричество для населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Правительственный портал.

Министр энергетики рассказал, будет ли повышение цены на электроэнергию

Министерство энергетики не будет увеличивать тарифы для населения. Фото из открытых источников


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Глава Минэнергетики рассказал, что до конца 2023 года действует специальное положение на рынке электроэнергии по обеспечению доступа населения к электроэнергии. Кроме того, Галущенко обещает продолжать действие положения до конца отопительного сезона.

"Мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона", — заявил Герман Галущенко и добавил, что "вопрос повышения тарифов даже не обсуждается".

По словам министра, украинская система энергетики полностью готова к отопительному сезону. Несмотря на это, Галущенко назвал причину, которая сможет повлиять на отключение света для населения.

"Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения, – это атаки врага", – глава Минэнергетики.

Герман Галущенко сообщил, что Министерство энергетики имеет наработанные решения для экстренных задач, которые были осуществлены на основе прошлого отопительного сезона, когда Россия наносила атаки по критической энергетической инфраструктуре Украины. Напомним, что для населения цена на свет составляет 2,64 грн/кВт-час.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве энергетики объяснили, в каком случае в Украине будут действовать отключения света по графикам начиная с 1 октября.

Также "Комментарии" писали, действительно ли украинцы меньше платят за газ среди стран Европейского Союза. Самый дешевый газ среди стран ЕС оказался в Венгрии, Сербии и Хорватии.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/pidvyshchennia-taryfiv-dlia-naselennia-ne-planuietsia-herman-halushchenko
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