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Минирование берегов Тисы: пограничники отреагировали на информацию

В Государственной пограничной службе Украины назвали сообщение о минировании Тисы враждебной дезинформацией.

сегодня, 13:40
Автор:
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Slava Kot
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В сети распространилась информация, что украинские службы якобы минуют берега реки Тиса для предотвращения незаконного бегства украинцев из страны. На такие сообщения отреагировал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, который назвал информацию враждебным ИПСО.

Минирование берегов Тисы: пограничники отреагировали на информацию

ГПСУ опровергла информацию о минировании берегов Тисы. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Андрей Демченко пояснил, что пограничники осуществляют свою работу и предотвращают попытки незаконного пересечения границы.

"Ужесточение границы со странами Европейского Союза и Молдовой для того, чтобы не допускать незаконного пересечения границы, — это ответственность Украины перед странами, с которыми мы граничим", — говорит Демченко.

Однако, по словам Демченко, деятельность пограничников не заключается в минировании территорий и других действиях, которые могут угрожать жизни украинцев.

"Но это никоим образом не предусматривает минирования территории или других действий, которые угрожали бы жизни людей, даже несмотря на то, что они незаконным образом пытаются пересечь границу", — подчеркнул Демченко.

Напомним, что пограничники за время полномасштабной войны обнаружили по меньшей мере 33 тела мужчин, утонувших в реке Тиса при попытке незаконного пересечения границы. Также ГПСУ фиксирует попытки пересечь границу с помощью горных маршрутов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат Марьяна Безуглая призвала сдавать украинский паспорт мужчин, которые не обновляют свои данные военнообязанных за рубежом.

Также "Комментарии" писали о том, сколько мужчин обновили свои данные военнообязанных за границей благодаря приложению "Резерв+".



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Обсуждения

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ufo

сегодня, 13:51

Закончится тем, что у народа лопнет терпение и этих ушлепков просто начнут вешать на столбах без разбора. Главное, чтобы они не успели свалить в какую-нибудь канаду.

Ігор

сегодня, 13:02

The wall! Фюрер з корумпованою Хунтою вже не знають що ще вигадати і як ще познущатись над терпілами. Вони по кілька разів на день ригочуть з кожної своєї нової витівки. Влада і терпіння терпіл розбещує, а абсолютна влада і абсолютна покора терпіл - розбещує абсолютно. Слава нації терпіл! Давай Чужі - жгіть!


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