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Минцифры запускает систему оповещения: почему это важно

Система AMBER Alert будет доступна в Украине

сегодня, 12:40
Автор:

Козлова Альбіна

В Украине заработает система оповещения о детях, которые исчезли и находятся в розыске. Система называется AMBER Alert. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Минцифры запускает систему оповещения: почему это важно

Система оповещения будет работать на базе Facebook, фото из открытых источников

Оповещения AMBER о пропавших малолетних лицах будут рассылаться пользователям сети Facebook, которые зарегистрированы в населенном пункте, где пропал ребенок или где последний раз видели пропавшего. В коротком сообщении будет указано данные ребенка, детальное описание, куда обращаться если вы видели пропавшего на улице или в каком-то заведении, прикреплены его фото. Уведомлениями можно будет делиться среди друзей.

Система AMBER Alert будет действовать не только в Украине. Цель новинки — помочь ювенальной полиции быстро найти малолетних детей об исчезновении которых заявлено в правоохранительные органы. Поскольку чем больше времени проходит с момента исчезновения ребенка, тем меньше шансов его найти. Об этом должны помнить родители и родные и не искать самостоятельно, а обращаться в полицию.

Пользователи Facebook смогут добавить сервис AMBER Alert в соцсети и позволить отправлять им сообщения. Из практики поиска детей привлечение волонтеров и неравнодушных граждан давало больше результатов. Именно благодаря пользователям Facebook немало детей вернулось к семье живыми и здоровыми. Поэтому глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко призвал украинцев не быть равнодушными к беде других и подключаться к сервису, ведь чужих детей не бывает.

AMBER Alert будет запущен в партнерстве с компанией Facebook, ювенальной полицией, киберполицией и Министерством цифровой трансформации.

Во время презентации системы оповещения рассказали историю вдохновения. Врач в США увидела оповещения AMBER в Facebook о пропавшей четырехлетней девочке, которую похитили, и помогла благодаря этой информации спасти ребенка и вернуть его родителям. Происшествие случилось в 2016 году.

AMBER — это аббревиатура America's Missing: Broadcast Emergency Response. Эту систему оповещения запустили в США после убийства ребенка Эмбер Хагерман в 1996 году. AMBER Alert работает совместно с компаниями Google, Bing и Facebook. Действует также Google Child Alert для показа уведомлений о похищенных и пропавших детях.

Как сообщал портал "Комментарии", среди детей популярна опасная "мода"ради лайков.


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Источник: https://thedigital.gov.ua/news/facebook-u-partnerstvi-z-natspolitsieyu-ta-mintsifroyu-zapuskae-sistemu-spovishchennya-dlya-poshuku-zniklikh-ditey-v-ukraini
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