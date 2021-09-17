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Опасная "мода": на что идут дети ради лайков

Снифинг вредных веществ очень популярен среди детей

сегодня, 18:40
Автор:

Козлова Альбіна

Дети на видео записывают ролики, где они нюхают вредные газы для того, чтобы набрать побольше лайков и просмотров. Новая "мода" опасна для здоровья, ведь уже зарегистрировано несколько смертельных случаев. Об этом сообщает УНИАН.

Опасная "мода": на что идут дети ради лайков

Сниффинг среди детей набирает обороты, фото из открытых источников

В Украину новый челлендж, так называемый сниффинг, из соцсетей пришел недавно. Участникам надо вдыхать газ для зажигалок, освежители воздуха, краски, жидкости для снятия лака и другие вредные вещества и снимать все на видео.

Портал "Комментарии" сообщал, что в Днепропетровской области погиб подросток, вдохнул газ из баллона для заправки бытовых приборов.

По словам президента Всеукраинского союза парамедиков, врача "скорой" Ярослава Вуса, сначала была "мода" на глотание химии, лекарств, теперь на вдыхание различных веществ для съемок видео.

После таких экспериментов у пострадавшего может появиться спазм и гипоксия. В некоторых случаях дети умирают после такого отравления химией. Известно, что от такой "моды" в оккупированном Крыму умерло несколько детей. Один из них пил энергетики и вдохнул газ для зажигалок. Такие случаи происходят не только в Украине. В Австралии в прошлом году от вдыхания газа для барбекю умер 16-летний юноша.

Как сообщил врач-токсиколог Андрей Савченко, в газе для зажигалок имеющиеся бутан и изобутан, которые вытесняют кислород из легких человека. От гипоксии, которая в результате развивается, может быть временная эйфория, галлюцинации. От постоянного вдыхания небольшого количества такого газа у человека возникает кислородное голодание, нарушается работа мозга.

Среди симптомов, которые должны насторожить родителей, вялость или сильное возбуждение, тошнота, жажда.

Портал "Комментарии" писал, что впервые в мире подросток был госпитализирован из-за зависимости от видеоигры.


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Источник: https://www.unian.ua/society/ukrajinskih-pidlitkiv-nakrila-smertelna-rozvaga-diti-nyuhayut-gaz-ta-aerozoli-zaradi-laykiv-u-socmerezhah-novini-ukrajini-11548783.html?_gl=1*gva1dw*_ga*MTYzNjc4NzQ0Ni4xNjI4NjY3NDUx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzMTg5Mzg5Ni43Ni4xLjE2MzE4O
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