Милованов позволил, чтобы нецензурная лексика стала привычным явлением в Киевской школе экономики, - экснардеп

Всех студентов, аспирантов и преподавателей Киевской школы экономики (KSE) ждет важная новость, а именно: отныне у KSE они имеют полное право использовать нецензурную лексику в своей академической деятельности и повседневной жизни. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр социальной политики Украины Павел Розенко.

Тимофей Милованов предлагает использовать нецензурную лексику в KSE. Фото: lb.ua

По его словам, такое нововведение касается экзаменов, лекций, курсовых, дипломных работ, диссертаций и других этапов обучения.

Кроме того, пишет Розенко, Тимофей Милованов утверждает, "маты и ссоры отныне стали нормой, и они больше не являются чем-то неприязненным или неприемлемым, независимо от того, что об этом думают другие".

Таким образом, отметил экс-чиновник, теперь можно свободно использовать грубые слова при обсуждении с преподавателями, коллегами, а также руководством KSE, поскольку подобное поведение стало частью "мейнстрима" современной академической культуры.

"Не стоит протестовать против таких изменений, поскольку это может привести к тому, что вы будете автоматически отнесены к категории "солнышек и мамкиных черешней" или "олдскульных пылесосов", что станет для вас серьезным социальным маркером в университете. Так что если вы решите воспользоваться этой "новой нормой", помните, что это не просто шутка, а серьезный шаг к развитию новой академической культуры", — подчеркнул в своем сообщении Павел Розенко.

Ранее портал "Комментарии" писал, что, по мнению Тимофея Милованова, когда человек будет экономить хотя бы 5% от полученного состояния, то за 12 месяцев сэкономится половина заработка за места. Если так поступать и дальше, то через несколько лет у будущего пенсионера будет половина годового заработка.