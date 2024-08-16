Миллионы под полом и в стенах: СБУ задержала начальников ТЦК, зарабатывавших на уклонистах

Начальники территориальных центров комплектования (ТЦК) Бучанского и Бориспольского районов Киевской области задержаны по подозрению в получении взятки. Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники действовали в сговоре с гражданином одной из стран Южного Кавказа.

Задержание начальников ТЦК

Во время обысков в жилых помещениях и автомобилях задержанных было обнаружено более 1,2 миллиона долларов США. Значительную часть наличных хранили в специально оборудованных тайниках под полом и за обшивкой стен собственных домов.

По данным следствия, задержанные предлагали военнообязанным помощь в уклонении от призыва на основе фальшивых медицинских документов, подтверждающих непригодность к службе. Стоимость такой "услуги" составила 37 тысяч долларов США. За эти деньги клиенты получали полный пакет поддельных документов, включая фальшивые медицинские справки, а также "сопровождение" во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Для осуществления этой преступной схемы должностные лица ТЦК использовали личные связи среди представителей военно-врачебной комиссии (ВЛК), которых вводили в заблуждение по поводу настоящей цели.

После получения фиктивных документов потенциальные призывники снимались с военного учета, что позволяло им уехать за границу.

Для поиска клиентов и передачи взяток привлекли знакомого иностранца.

Военная контрразведка СБУ задержала посредника в одном из киевских ресторанов при получении 50 тысяч долларов от новых клиентов. После этого в служебных кабинетах задержали двух должностных лиц ТЦК. Также во время обысков в квартире иностранца нашли большое количество оружия, включая пистолет с глушителем, происхождение которого устанавливается.

Задержанным объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований); ч. 3 ст. 369 (неправомерная выгода, предоставленная должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время они находятся под стражей и им грозит до 8 лет лишения свободы.

При этом военный Александр Карпюк считает, что задержанные должны получить пожизненное заключение.

"То есть люди, на военной службе, организуют уклонение одних и отправку их за границу, чем подрывают боеспособность подразделений на фронте. Так еще и вместо тех, кто по закону должен идти воевать, подтасовывают и отправляют на фронт других. Почему они на пожизненный срок заключения не отправляются с конфискацией имущества у них и родственников на которых они записывали имущество? Это же по факту госизмена с подрывом обороноспособности страны!" – отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вчера СБУ задержала военкома Бориспольского ТЦК полковника Сергея Русина.





