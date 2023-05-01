Миллионы людей в Украине оказались за чертой бедности: что дальше

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Всемирного банка и данные The Guardian.



Больше всего, последствия обнищания в Украине заметны в селе

Таким образом, ступень украинской бедности поднялась с 5,5% до 24,2% в 2022 году, что спровоцировало затруднительное положение для миллионов граждан Украины. Если в городе условия для жизни более или менее комфортны даже в период войны, то в селе — очень ощутимы последствия обнищания. Немалой проблемой там отсутствие рынка труда.

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"Учитывая, что безработица неофициально составляет 36%, а инфляция достигла 26,6% в конце 2022 года, в будущем все больше украинцев может оказаться за чертой бедности", — сказал региональный директор учреждения из Восточной Европы Аруп Банерджи.

За последний год, как заметили The Guardian, в Украине подорожали продукты питания, цена топлива, аренда жилья. Стоимость некоторых вещей поднялась на 50%. Однако было бы еще труднее без финансовой поддержки со стороны международных институций, отметила Елена Билан.

"Мы наблюдаем падение ВВП на 30% из-за того, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым у нее больше нет доступа. У нас была инфляция в 26% – опять же, что могло быть и хуже – но зарплаты людей также остались неизменными, а валюта обесценилась по отношению к доллару на 20%", — рассказала эксперт.

Билан также сказала, что наиболее остро в этой ситуации следует выделить вопросы трудоустройства людей.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что известно о ракетных ударах в ночь на 1 мая и пострадавших. За прошедшие сутки оккупанты обстреляли территорию девяти регионов Украины, об этом пишут "Комментарии", со ссылкой на Military Media Center.