Миллионные штрафы от невидимых патрулей: полиция раскрыла результаты работы автомобилей-фантомов

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Недилько Ксения
В украинском сегменте безопасности дорожного движения все большую роль играют технологии скрытого контроля, позволяющие фиксировать грубые нарушения ПДД непосредственно в общем потоке транспорта. Официальные результаты использования и планы развития системы так называемых автомобилей-фантомов стали известны благодаря ответу профильного полицейского ведомства на журналистский запрос портала "Комментарии".
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Правоохранители подробно описали технический функционал и текущий район эксплуатации этих уникальных полицейских машин.
За время своего дежурства в автоматическом режиме скрытые патрули сумели обнаружить тысячи водителей-нарушителей, что существенно пополнило казну.
В документах также отмечается, что кроссоверы Skoda Kodiaq были закуплены и переданы полиции в рамках Государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине, утвержденной Кабмином. При этом в ДПП отметили, что непосредственно патрульная служба не владеет информацией о причинах выбора именно этой модели и марки авто, поскольку критериями интеграции систем фиксации и закупкой техники занимались другие уполномоченные государственные органы (заказчиком выступало Государственное агентство инфраструктурных проектов). Силовики уверены, что расширение парка фантомов поможет свести к минимуму количество лихачей на украинских автодорогах.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что возвращение "фантомных патрулей" на украинские дороги ознаменовалось сотнями штрафов для водителей. Только за первые сутки работы в автоматическом режиме в столице и ее окрестностях было зафиксировано 810 административных правонарушений, связанных с грубым игнорированием скоростных ограничений.