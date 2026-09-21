Миллионные штрафы от невидимых патрулей: полиция раскрыла результаты работы автомобилей-фантомов

В украинском сегменте безопасности дорожного движения все большую роль играют технологии скрытого контроля, позволяющие фиксировать грубые нарушения ПДД непосредственно в общем потоке транспорта. Официальные результаты использования и планы развития системы так называемых автомобилей-фантомов стали известны благодаря ответу профильного полицейского ведомства на журналистский запрос портала "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Правоохранители подробно описали технический функционал и текущий район эксплуатации этих уникальных полицейских машин.

"На сегодняшний день специализированные автомобили для фиксации нарушений правил дорожного движения в движении с интегрированной системой контроля скорости, считывания и распознавания номерных знаков используют на улично-дорожной сети города Киева и Киевской области, — сообщают в Департаменте патрульной полиции Нацполиции Украины. Очерчивая дальнейшие шаги по масштабированию этого проекта, в ведомстве отметили: — В дальнейшем они также будут использоваться в регионах с наибольшим уровнем аварийности. По состоянию на сентябрь 2026 года на балансе ДПП есть четыре автомобиля-"фантома", планируется также увеличение их количества".

За время своего дежурства в автоматическом режиме скрытые патрули сумели обнаружить тысячи водителей-нарушителей, что существенно пополнило казну.

"Согласно данным системы фиксации, уполномоченными полицейскими вынесено 17 629 постановлений о наложении административных взысканий, — отчитывается начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, подводя финансовый и статистический итог работы радаров. Руководитель подразделения резюмирует: — Зафиксированные в автоматическом режиме с помощью мобильных технических средств правоохранительные нарушения позволили уплатить штрафы на общую сумму 3 535 660 грн".

В документах также отмечается, что кроссоверы Skoda Kodiaq были закуплены и переданы полиции в рамках Государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине, утвержденной Кабмином. При этом в ДПП отметили, что непосредственно патрульная служба не владеет информацией о причинах выбора именно этой модели и марки авто, поскольку критериями интеграции систем фиксации и закупкой техники занимались другие уполномоченные государственные органы (заказчиком выступало Государственное агентство инфраструктурных проектов). Силовики уверены, что расширение парка фантомов поможет свести к минимуму количество лихачей на украинских автодорогах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что возвращение "фантомных патрулей" на украинские дороги ознаменовалось сотнями штрафов для водителей. Только за первые сутки работы в автоматическом режиме в столице и ее окрестностях было зафиксировано 810 административных правонарушений, связанных с грубым игнорированием скоростных ограничений.