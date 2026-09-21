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Мільйонні штрафи від невидимих патрулів: поліція розкрила результати роботи автомобілів-«фантомів»

«Фантоми» на дорогах Київщини: правоохоронці планують збільшити кількість прихованих патрульних авто

21 вересня 2026, 18:56
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Недилько Ксения

В українському сегменті безпеки дорожнього руху дедалі більшу роль відіграють технології прихованого контролю, які дозволяють фіксувати грубі порушення ПДР безпосередньо у загальному потоці транспорту. Офіційні результати використання та плани розвитку системи так званих автомобілів-"фантомів" стали відомі завдяки відповіді профільного поліцейського відомства на журналістський запит порталу "Коментарі".

Мільйонні штрафи від невидимих патрулів: поліція розкрила результати роботи автомобілів-«фантомів»

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Правоохоронці детально описали технічний функціонал та поточний район експлуатації цих унікальних поліцейських машин.

"На сьогодні спеціалізовані автомобілі для фіксації порушень правил дорожнього руху в русі з інтегрованою системою контролю швидкості, зчитування та розпізнавання номерних знаків використовують на вулично-дорожній мережі міста Києва та Київської області, — повідомляють у Департаменті патрульної поліції Нацполіції України. Окреслюючи подальші кроки з масштабування цього проєкту, у відомстві наголосили: — У подальшому вони також будуть використовуватися в регіонах із найбільшим рівнем аварійності. Станом на вересень 2026 року на балансі ДПП є чотири автомобілі-"фантоми", планується також збільшення їх кількості".

За час свого чергування в автоматичному режимі приховані патрулі зуміли виявити тисячі водіїв-порушників, що суттєво поповнило державну скарбницю.

"Згідно з даними системи фіксації, уповноваженими поліцейськими винесено 17 629 постанов про накладення адміністративних стягнень, — звітує начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, підбиваючи фінансовий та статистичний підсумок роботи радарів. Керівник підрозділу резюмує: — Зафіксовані в автоматичному режимі за допомогою мобільних технічних засобів правоохоронні порушення дозволили сплатити штрафів на загальну суму 3 535 660 грн".

У документах також зазначається, що самі кросовери Skoda Kodiaq були закуплені та передані поліції в межах Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні, затвердженої Кабміном. При цьому в ДПП зауважили, що безпосередньо патрульна служба не володіє інформацією про причини вибору саме цієї моделі та марки авто, оскільки критеріями інтеграції систем фіксації та закупівлею техніки займалися інші уповноважені державні органи (замовником виступало Державне агентство інфраструктурних проєктів). Силовики впевнені, що розширення парку "фантомів" допоможе звести до мінімуму кількість лихачів на українських автошляхах.

Мільйонні штрафи від невидимих патрулів: поліція розкрила результати роботи автомобілів-«фантомів» - фото 2

Мільйонні штрафи від невидимих патрулів: поліція розкрила результати роботи автомобілів-«фантомів» - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що повернення "фантомних патрулів" на українські дороги ознаменувалося сотнями штрафів для водіїв. Лише за першу добу роботи в автоматичному режимі у столиці та її околицях було зафіксовано 810 адміністративних правопорушень, пов'язаних із грубим ігноруванням швидкісних обмежень.



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