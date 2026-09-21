Мільйонні штрафи від невидимих патрулів: поліція розкрила результати роботи автомобілів-«фантомів»

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Недилько Ксения
В українському сегменті безпеки дорожнього руху дедалі більшу роль відіграють технології прихованого контролю, які дозволяють фіксувати грубі порушення ПДР безпосередньо у загальному потоці транспорту. Офіційні результати використання та плани розвитку системи так званих автомобілів-"фантомів" стали відомі завдяки відповіді профільного поліцейського відомства на журналістський запит порталу "Коментарі".
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Правоохоронці детально описали технічний функціонал та поточний район експлуатації цих унікальних поліцейських машин.
За час свого чергування в автоматичному режимі приховані патрулі зуміли виявити тисячі водіїв-порушників, що суттєво поповнило державну скарбницю.
У документах також зазначається, що самі кросовери Skoda Kodiaq були закуплені та передані поліції в межах Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні, затвердженої Кабміном. При цьому в ДПП зауважили, що безпосередньо патрульна служба не володіє інформацією про причини вибору саме цієї моделі та марки авто, оскільки критеріями інтеграції систем фіксації та закупівлею техніки займалися інші уповноважені державні органи (замовником виступало Державне агентство інфраструктурних проєктів). Силовики впевнені, що розширення парку "фантомів" допоможе звести до мінімуму кількість лихачів на українських автошляхах.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що повернення "фантомних патрулів" на українські дороги ознаменувалося сотнями штрафів для водіїв. Лише за першу добу роботи в автоматичному режимі у столиці та її околицях було зафіксовано 810 адміністративних правопорушень, пов'язаних із грубим ігноруванням швидкісних обмежень.