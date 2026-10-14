Миллионные премии и чиновники с зарплатами более 100 тысяч: сколько стоит содержание Ровносовета

В 2026 году на содержание работников Ровенского городского совета и его исполнительных органов из местного бюджета направляются десятки миллионов гривен. При этом анализ смет свидетельствует, что львиную долю выплат чиновникам составляют премии и стимулирующие надбавки, во многих случаях существенно превышающие их базовые должностные оклады.

Зарплаты чиновников. Фото: из открытых источников

Самые большие суммы из городского бюджета выделяются на ключевые департаменты и исполнительный комитет. В частности, в Департаменте социальной и ветеранской политики из общей годовой сметы в 44,54 млн грн за январь-август уже израсходовано 29,26 млн грн, из которых более 9,5 млн грн ушло на премии, а еще 5,59 млн грн – на стимулирующие надбавки. Почти такие же объемы финансирования демонстрирует и Исполнительный комитет Ривнесовета: за восемь месяцев с 27,88 млн. грн. фактических расходов свыше 10,1 млн. грн. составили именно премиальные выплаты, а надбавки за высокие достижения достигли 3,73 млн. грн.

Не менее впечатляющие цифры показывает Департамент цифровой трансформации и предоставления админуслуг (ЦТ и ЗНАП). При годовом бюджете в 40,77 млн. грн. по состоянию на сентябрь там потратили 26,55 млн. грн. Из этой суммы на базовые оклады ушло всего 6,15 млн грн, тогда как премии достигли 8,54 млн грн, надбавки – 5,29 млн грн, а другие выплаты – 6,57 млн грн.

Сходная тенденция преобладания премий над окладами наблюдается и в других подразделениях. В Департаменте инфраструктуры и благоустройства из 12,99 млн грн выплаченных средств руководящие премии составили 4,92 млн грн против 3,15 млн грн окладов. В Департаменте экономического развития с 12,8 млн грн на премии выделили 4,64 млн грн. Также миллионные премиальные фонды зафиксированы в Управлении бюджета и финансов (3,55 млн грн премий с 9,01 млн грн выплаченных), Управлении градостроительства и архитектуры (2,30 млн грн с 6,33 млн грн), Управлении земельных отношений (1,85 млн грн с 5,63 млн грн), грн), а также в управлениях молодежи и спорта и культуры и туризма, где на премии было направлено 813 тыс. грн и 778,6 тыс. грн соответственно.

Единственным исключением среди исполнительных органов оказалось Управление капитального строительства (УКС): в своем ответе ведомство сообщило, что удерживается за счет собственных доходов от хозяйственной деятельности и вообще не привлекает средства из местного бюджета.

Что касается топовых ежемесячных доходов, то должностные лица объясняют их суммированием оклада, надбавок, премий и единовременных выплат на отпуска и оздоровления. Доход свыше 100 тысяч гривен в месяц в 2026 году разово фиксировался в Управлении образования — его при начислении отпускных и материальной помощи получили начальник управления и его заместитель. Заработную плату более 75 тысяч гривен в месяц стабильно получали трое заместителей городского головы, а также разово — заместитель начальника Управления образования.

Заработок более 50 тысяч гривен в месяц оказался более распространенным среди руководящего звена. В частности, такие выплаты на постоянной или регулярной основе начислялись управляющему делами исполкома, старости, директору Департамента ЦТ и ЗНАП и его заместителю, начальникам управлений финансов и земельных отношений и их заместителям, заместителю начальника управления молодежи и спорта, заместителю главного архитектора города, а также трем руководителям Департамента экономразвития. Кроме того, периодически за предел в 50 тысяч гривен благодаря отпускным выходили руководители и специалисты управлений образования и культуры.

В то же время, единственным ведомством, где официально заверили, что ни один работник в 2026 году не получал заработной платы более 50 тысяч гривен в месяц, оказался Департамент инфраструктуры и благоустройства.

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