Мільйонні премії та чиновники з зарплатами понад 100 тисяч: скільки коштує утримання Рівнеради

У 2026 році на утримання працівників Рівненської міської ради та її виконавчих органів із місцевого бюджету спрямовуються десятки мільйонів гривень. При цьому аналіз кошторисів свідчить, що левову частку виплат чиновникам становлять премії та стимулюючі надбавки, які в багатьох випадках суттєво перевищують їхні базові посадові оклади.

Зарплати чиновників. Фото: із відкритих джерел

Найбільші суми з міського бюджету виділяються на ключові департаменти та виконавчий комітет. Зокрема, у Департаменті соціальної та ветеранської політики із загального річного кошторису в 44,54 млн грн за січень–серпень вже витрачено 29,26 млн грн, з яких понад 9,5 млн грн пішло на премії, а ще 5,59 млн грн — на стимулюючі надбавки. Майже такі ж обсяги фінансування демонструє і Виконавчий комітет Рівнеради: за вісім місяців із 27,88 млн грн фактичних видатків понад 10,1 млн грн склали саме преміальні виплати, а надбавки за високі досягнення сягнули 3,73 млн грн.

Не менш вражаючі цифри показує Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адмінпослуг (ЦТ та ЗНАП). При річному бюджеті у 40,77 млн грн станом на вересень там витратили 26,55 млн грн. З цієї суми на базові оклади пішло лише 6,15 млн грн, тоді як премії сягнули 8,54 млн грн, надбавки — 5,29 млн грн, а інші виплати — 6,57 млн грн.

Схожа тенденція переважання премій над окладами спостерігається й в інших підрозділах. У Департаменті інфраструктури та благоустрою із 12,99 млн грн виплачених коштів керівні премії становили 4,92 млн грн проти 3,15 млн грн окладів. У Департаменті економічного розвитку з 12,80 млн грн на премії виділили 4,64 млн грн. Також мільйонні преміальні фонди зафіксовано в Управлінні бюджету і фінансів (3,55 млн грн премій із 9,01 млн грн виплачених), Управлінні містобудування та архітектури (2,30 млн грн з 6,33 млн грн), Управлінні земельних відносин (1,85 млн грн із 5,61 млн грн), Управлінні освіти (1,35 млн грн із 4,14 млн грн), а також в управліннях молоді та спорту і культури та туризму, де на премії спрямували 813 тис. грн та 778,6 тис. грн відповідно.

Єдиним винятком серед виконавчих органів виявилося Управління капітального будівництва (УКБ): у своїй відповіді відомство повідомило, що утримується за рахунок власних доходів від господарської діяльності та взагалі не залучає кошти з місцевого бюджету.

Що стосується топових щомісячних доходів, то посадовці пояснюють їх сумуванням окладу, надбавок, премій та одноразових виплат на відпустки та оздоровлення. Дохід понад 100 тисяч гривень за місяць у 2026 році разово фіксувався в Управлінні освіти — його під час нарахування відпускних та матеріальної допомоги отримали начальник управління та його заступник. Заробітну плату понад 75 тисяч гривень на місяць стабільно отримували троє заступників міського голови, а також разово — заступник начальника Управління освіти.

Заробіток понад 50 тисяч гривень на місяць виявився поширенішим серед керівної ланки. Зокрема, такі виплати на постійній або регулярній основі нараховувалися керуючому справами виконкому, старості, директору Департаменту ЦТ та ЗНАП та його заступнику, начальним управлінь фінансів і земельних відносин та їхнім заступникам, заступнику начальника управління молоді та спорту, заступнику головного архітектора міста, а також трьом працівникам Департаменту соцполітики та керівництву Департаменту економрозвитку. Крім того, періодично за межу в 50 тисяч гривень завдяки відпускним виходили керівники та спеціалісти управлінь освіти та культури.

Водночас єдиним відомством, де офіційно запевнили, що жоден працівник у 2026 році не отримував заробітної плати понад 50 тисяч гривень на місяць, виявився Департамент інфраструктури та благоустрою.

Також видання "Коментарі" повідомляло – мільйонні витрати на прибирання сміття: Уманська міськрада розкрила екологічні наслідки святкування хасидів.



