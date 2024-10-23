Миллиардные расходы на авто: какие бренды выбрали украинцы

С начала 2024 года украинцы потратили более 93 миллиардов гривен на приобретение новых легковых автомобилей, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом. Этот всплеск издержек стал новым показателем активности на рынке, где особенно выделяются пять автомобильных марок. Такие данные приводит Укравтопром.

Какие автомобили выбирают украинцы: ТОП-5 самых популярных марок

Если говорить о лидерах, то Toyota уверенно закрепилась на первом месте, привлекая внимание покупателей и на сумму почти 14 миллиардов гривен. Премиальные бренды из Германии – BMW и MERCEDES-BENZ – также не остались в стороне: украинцы потратили на новые BMW 12,3 миллиарда гривен, а на автомобили MERCEDES – почти 7 миллиардов.

Среди более доступных марок в ТОП-5 четвертое место занимает VOLKSWAGEN, чей показатель продаж составил 6,6 миллиарда гривен. Пятерку лидеров замыкает RENAULT с объемом продаж в 4,7 миллиарда гривен. Эти марки продолжают занимать устойчивые позиции благодаря своей репутации и доступности для разных категорий покупателей.

Ранее "Комментарии" писали, что в течение девяти месяцев 2024 года в Украине зарегистрировали почти 33,5 тысячи подержанных автомобилей , которые были ввезены из Соединенных Штатов. Это составляет около 19% всех машин, которые в этом году получили украинские номера, сообщает Укравтопром. Наиболее популярными среди них стали модели Tesla – Model 3 и Model Y.

Читайте на портале "Комментарии" - В сентябре 2024 года в автопарк страны было добавлено 5,7 тысячи новых легковых автомобилей. Наибольшую часть покупок составляют частные клиенты, которые приобрели 64% всех авто, в то время как 36% машин оказались в собственности юридических лиц.