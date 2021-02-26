Миф о нечестности рейтингов: каким из них можно доверять - ответ эксперта

Рейтинги всегда были главной основой для доверия или недоверия к социологам. Основой для скепсиса являются собственные политические ориентации – если в новом опросе рейтинг твоей политической силы снизился, то такой рейтинг непременно "купленный". Таким мнением с изданием "Комментарии" поделился Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии.

Каким рейтингам можно доверять и чем связан миф о их нечестности - фото из открытых источников

По словам специалиста, уровень социологической культуры политиков и журналистов оставляет желать лучшего, в интерпретации данных постоянно делаются ошибки.

Эксперт уверяет, что доверять можно всем рейтингам, которые публикуются после 2004 года, и рассказывает, с чем связан миф о нечестных рейтингах:

"После 2004 года всем рейтингам профессиональных социологических компаний можно доверять. Миф о нечестных рейтингах порожден некомпетентностью интерпретаций, стремлением трактовать разницу в несколько процентов как значимую и обвинениями в коррупции, если тебе не нравится результат. Этот миф усиливается из-за того, что заказчики разрешают (как владельцы полученной социологами информации) публиковать лишь выгодные для себя данные. Поэтому кажется, что социологи "подыгрывают" заказчику. Кроме того, есть псевдосоциологи, которые имитируют проведение социологических опросов, а ТВ каналы и издания, принадлежащие политическим силам, осознанно публикуют эту имитацию".

Напомним, что свежие рейтинги политиков и партий от Социологической группы "Рейтинг", согласно которым рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, как и президентский, традиционно вызвали у одних – скепсис, у других – радость, у третьих – искреннюю печаль. Насколько новый рейтинг соответствует действительности? Исследования каких контор ближе к реальности? "Комментарии" разбирались в ситуации с экспертами.

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