Миф о нечестности рейтингов: каким из них можно доверять - ответ эксперта

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Елизавета Черных
Рейтинги всегда были главной основой для доверия или недоверия к социологам. Основой для скепсиса являются собственные политические ориентации – если в новом опросе рейтинг твоей политической силы снизился, то такой рейтинг непременно "купленный". Таким мнением с изданием "Комментарии" поделился Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии.
Каким рейтингам можно доверять и чем связан миф о их нечестности - фото из открытых источников
По словам специалиста, уровень социологической культуры политиков и журналистов оставляет желать лучшего, в интерпретации данных постоянно делаются ошибки.
Эксперт уверяет, что доверять можно всем рейтингам, которые публикуются после 2004 года, и рассказывает, с чем связан миф о нечестных рейтингах:
Напомним, что свежие рейтинги политиков и партий от Социологической группы "Рейтинг", согласно которым рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, как и президентский, традиционно вызвали у одних – скепсис, у других – радость, у третьих – искреннюю печаль. Насколько новый рейтинг соответствует действительности? Исследования каких контор ближе к реальности? "Комментарии" разбирались в ситуации с экспертами.
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