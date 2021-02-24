Рейтинг Зеленского: каким опросам стоит доверять - ответ экспертов

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Елизавета Черных
Свежие рейтинги политиков и партий от Социологической группы "Рейтинг", согласно которым рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, как и президентский, традиционно вызвали у одних – скепсис, у других – радость, у третьих – искреннюю печаль. Насколько новый рейтинг соответствует действительности? Исследования каких контор ближе к реальности? "Комментарии" разбирались в ситуации с экспертами.
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец считает актуальным для Украины вопрос — могут ли быть независимыми соцопросы. И каким из них следует доверять.
"Есть социологические компании, которые имеет определенную репутацию, имя, и ими дорожат. Но периодически претензии возникают касательно исследования практически каждой из контор, — подчеркивает Тарас Березовец. – С моей точки зрения, наиболее честный рейтинг партий, самые близкие к реальности результаты предоставляют Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Центр Разумкова и в определенной мере КМИС (Киевский международный институт социологии). Что касается Соцгруппы "Рейтинг", она традиционно работает с действующей властью. При каденции Порошенко обслуживала его Администрацию, сегодня — четко работают на Офис Зеленского. Поэтому результаты опросов от Соцгруппы "Рейтинг" всегда более комплиментарны в адрес власти — и менее комплиментарны в адрес ее оппонентов".
В новом рейтинге эксперт обращает внимание на слишком высокий президентский рейтинг Зеленского (23,1%) и большой разрыв между ним и вторым и третьим местами (Порошенко с 14% и Бойко с 11,3%). Особенно в сравнении с прошлыми опросами тех же КМИС, Деминициатив, Центра Разумкова.
Удивляет Тараса Березовца и то, что существенно вырос рейтинг одобрения действий Зеленского (с 37 до 44%).
"Инерционно это невозможно. Даже если принять во внимание свежее решение СНБО о запрете трех медведчуковских каналов. Такой резкий скачок — в 7% — ничем не оправдывается, учитывая общее разочарование состоянием экономики и ростом платежек, — уверен политтехнолог. — Свежий опрос должен был показать падение рейтинга доверия к Зеленскому, а тут — прямо противоположная тенденция".
Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что группа "Рейтинг" — один из лидеров украинского социологического рынка. По его словам, их результаты уже много лет подтверждаются на практике.
"Данный опрос проведен методом телефонного интервью, как и опросы других компаний, и это — последствия ковида. Граждане менее охотно соглашаются на живое общение, да и компании таким образом вносят свой вклад в создание разумных препятствий для социального общения. Ошибка репрезентативности исследования 2%, и поэтому для близких между собой значений их последовательность, естественно, может варьироваться", — подчеркивает Игорь Попов.
По его словам, результаты "Рейтинга" не сильно отличаются от других исследований, появившихся ранее в этом месяце.
"У всех Зеленский – лидер президентского рейтинга, а 4 партии проходят 5%-барьер. Сравнивать различия в пару процентов нет смысла, — считает эксперт. — Политические рейтинги партий и политиков рассчитываются максимально близко к модели голосования. Но, конечно, каждое политическое событие или реакция на него со стороны конкретного политика влияют на общественное мнение. Поставки вакцины в Украину, санкции СНБО или протестные акции по делу Стерненко влияют на электоральные симпатии. А окончательный результат также будет зависеть от наличия в бюллетене близких по позиционированию политиков".
Говоря о том, как можно играть с социологией, Игорь Попов пояснил, что если в опрос включают одновременно Медведчука и Бойко (не в этот раз) – их общий избиратель делится между двумя. А если, к примеру, кроме Порошенко в списке не представлены политики похожего позиционирования – он получает все симпатии соответствующих избирателей.
"А вот кто попадет в бюллетень – будет результатом политической игры на раннем этапе выборов. Так что рейтинг является ориентиром для технологов, но еще не окончательным диагнозом", — резюмирует эксперт.
Напомним, что портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua", которая на сегодняшний день является главным рейтинговым ресурсом онлайн, запускает новый опрос среди украинцев. На этот раз мы определим "Самого лучшего работодателя Украины".
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Лёлик
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Никому не доверяю , и вот почему https://kosatka.media/category/gaz/news/naftogaz-obnarodoval-cenu-na-gaz-v-marte-dlya-svoih-klientov