Рейтинг Зеленского: каким опросам стоит доверять - ответ экспертов

Свежие рейтинги политиков и партий от Социологической группы "Рейтинг", согласно которым рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, как и президентский, традиционно вызвали у одних – скепсис, у других – радость, у третьих – искреннюю печаль. Насколько новый рейтинг соответствует действительности? Исследования каких контор ближе к реальности? "Комментарии" разбирались в ситуации с экспертами.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Свежий опрос должен был показать падение рейтинга доверия к Зеленскому, а тут — прямо противоположная тенденция

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец считает актуальным для Украины вопрос — могут ли быть независимыми соцопросы. И каким из них следует доверять.



"Есть социологические компании, которые имеет определенную репутацию, имя, и ими дорожат. Но периодически претензии возникают касательно исследования практически каждой из контор, — подчеркивает Тарас Березовец. – С моей точки зрения, наиболее честный рейтинг партий, самые близкие к реальности результаты предоставляют Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Центр Разумкова и в определенной мере КМИС (Киевский международный институт социологии). Что касается Соцгруппы "Рейтинг", она традиционно работает с действующей властью. При каденции Порошенко обслуживала его Администрацию, сегодня — четко работают на Офис Зеленского. Поэтому результаты опросов от Соцгруппы "Рейтинг" всегда более комплиментарны в адрес власти — и менее комплиментарны в адрес ее оппонентов".

В новом рейтинге эксперт обращает внимание на слишком высокий президентский рейтинг Зеленского (23,1%) и большой разрыв между ним и вторым и третьим местами (Порошенко с 14% и Бойко с 11,3%). Особенно в сравнении с прошлыми опросами тех же КМИС, Деминициатив, Центра Разумкова.

Удивляет Тараса Березовца и то, что существенно вырос рейтинг одобрения действий Зеленского (с 37 до 44%).

"Инерционно это невозможно. Даже если принять во внимание свежее решение СНБО о запрете трех медведчуковских каналов. Такой резкий скачок — в 7% — ничем не оправдывается, учитывая общее разочарование состоянием экономики и ростом платежек, — уверен политтехнолог. — Свежий опрос должен был показать падение рейтинга доверия к Зеленскому, а тут — прямо противоположная тенденция".

Каждое политическое событие или реакция на него со стороны конкретного политика влияют на общественное мнение

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что группа "Рейтинг" — один из лидеров украинского социологического рынка. По его словам, их результаты уже много лет подтверждаются на практике.

"Данный опрос проведен методом телефонного интервью, как и опросы других компаний, и это — последствия ковида. Граждане менее охотно соглашаются на живое общение, да и компании таким образом вносят свой вклад в создание разумных препятствий для социального общения. Ошибка репрезентативности исследования 2%, и поэтому для близких между собой значений их последовательность, естественно, может варьироваться", — подчеркивает Игорь Попов.

По его словам, результаты "Рейтинга" не сильно отличаются от других исследований, появившихся ранее в этом месяце.

"У всех Зеленский – лидер президентского рейтинга, а 4 партии проходят 5%-барьер. Сравнивать различия в пару процентов нет смысла, — считает эксперт. — Политические рейтинги партий и политиков рассчитываются максимально близко к модели голосования. Но, конечно, каждое политическое событие или реакция на него со стороны конкретного политика влияют на общественное мнение. Поставки вакцины в Украину, санкции СНБО или протестные акции по делу Стерненко влияют на электоральные симпатии. А окончательный результат также будет зависеть от наличия в бюллетене близких по позиционированию политиков".

Говоря о том, как можно играть с социологией, Игорь Попов пояснил, что если в опрос включают одновременно Медведчука и Бойко (не в этот раз) – их общий избиратель делится между двумя. А если, к примеру, кроме Порошенко в списке не представлены политики похожего позиционирования – он получает все симпатии соответствующих избирателей.

"А вот кто попадет в бюллетень – будет результатом политической игры на раннем этапе выборов. Так что рейтинг является ориентиром для технологов, но еще не окончательным диагнозом", — резюмирует эксперт.

Напомним, что портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua", которая на сегодняшний день является главным рейтинговым ресурсом онлайн, запускает новый опрос среди украинцев. На этот раз мы определим "Самого лучшего работодателя Украины".

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