Международный день защиты детей: кто готов сделать подарки детям, которые остались без внимания родителей

В Украине насчитывается более 30 тыс. детей-сирот, которые нуждаются во внимании, любви и заботе. Накануне Международного дня защиты детей портал "Комментарии" обратился к двум десяткам народных депутатов с предложением сделать детям подарки. Стоит обратить внимание на то, что каждый нардеп получает около 10 млн грн в год на представительские расходы. В итоге инициативу не поддержал ни один народный избранник.

Подарки ко Дню защиты детей от Издательского дома "Масави"

Также издание связалось с несколькими депутатами местных советов в разных городах нашей страны, каждый из которых получает 500 тыс. грн в год на представительские расходы. Но ни у кого из них не нашлось ни времени, ни желания.



Инициативу поддержало движение "Традиция и Порядок". Более 400 детей по всей территории нашей страны получат в подарок книги. И первыми счастливчиками стали воспитанники Сумской областной специализированный дом ребенка, которые 31 мая получили книги, детское питание, средства гигиены и игрушки.

Активисты движения "Традиция и Порядок" планируют посетить детей-сирот в разных городах Украины.





Ранее "Комментарии" писали, что значительная часть детских игрушек на рынке Украины – опасна для здоровья детей. Почти 50% из всего количества продаваемых товаров в отечественных магазинах, запрещены в Европейском Союзе. По словам эксперта, часто изделия, предназначенные для детей, имеют в своем составе химические и вредные компоненты. Также эксперт сообщила, как выбрать безопасную и нетоксичную игрушку для малыша. Прежде всего, нужно обратить внимание на детали и внешний вид товара. Посмотрите, как нанесена краска, как закреплены детали, какая маркировка. Дополнительно можно спросить продавца о декларации на игрушку, происхождении, производителе. Очень важно, чтобы вам предоставили чек к покупке.

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