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Почему половина детских игрушек на украинском рынке - опасные

Игрушки для детей на украинском рынке могут быть опасными для здоровья

сегодня, 16:35
Автор:

Кириєнко Анна

Значительная часть детских игрушек на рынке Украины — опасна для здоровья детей. Почти 50% из всего количества продаваемых товаров в отечественных магазинах, запрещены в Европейском Союзе. Об этом сообщила исполнительная директор ГС "Украинская ассоциация индустрии игрушек" Наталья Иваненко.

Почему половина детских игрушек на украинском рынке - опасные

В Украине много опасных детских игрушек - как найти качественную. Фото: mama-likes.ru

По словам эксперта, часто изделия, предназначенные для детей, имеют в своем составе химические и вредные компоненты. Также Наталья Иваненко сообщила, как выбрать безопасную и нетоксичную игрушку для малыша.

Прежде всего нужно обратить внимание на детали и внешний вид товара. Посмотрите как нанесена краска, как закреплены детали, какая маркировка. Дополнительно можно спросить продавца о декларации на игрушку, происхождении, производителе. Очень важно, чтобы вам предоставили чек к покупке.

Далее обратите внимание на цену. Качественная импортная игрушка, даже маленькая или простая, не может стоить менее 21 гривны.

Кроме того, самостоятельно можно проверить происхождение игрушки по QR-коду.

Стоит заметить, что на мягких игрушках не должно быть написано, что это сувенир.

Наталья Иваненко добавляет, что особое внимание следует уделять осмотру летних игрушек. Это прежде всего надувные круги, формы для песка. Такие изделия могут нагреваться на солнце и высвобождать вредные вещества.

Важно серьезно относиться и к детской косметике. В ней также часто встречаются вредные составляющие.

Напомним, что в Украине впервые стартовала платформа, которая поможет привлечь детей к чтению и развитию. Платформа называется BOOKMINT's. Подробнее о ресурсе можно прочитать в нашем материале.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3253257-ekspert-na-rinku-ukraini-blizko-50-igrasok-sumnivnoi-akosti.html
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