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Международные трассы в Украине будут подвергнуты обязательному аудиту

Аудит безопасности для дорог международного значения начнет действовать в 2021 году

сегодня, 16:15
Автор:

Павел Зинченко

С 2021 в Украине начнет действовать обязательный аудит безопасности для дорог международного значения. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга 1 декабря. Он подчеркнул, что это даст возможность снизить количество ДТП в Украине.

Международные трассы в Украине будут подвергнуты обязательному аудиту

В Украине пройдет аудит международных трасс

Министр рассказал, что кроме аудита, для повышения безопасности на дорогах Украины, Мининфраструктуры запланировало на следующий год ряд мероприятий. Например, будет обустроено 1000 демпферных систем, 900 освещенных пешеходных переходов и светофоров по требованию, пешеходные переходы на разных уровнях и места отдыха для водителей. Помимо этого, в 2021 году будут установлены 125 комплексов автофиксации нарушений ПДД и 100 комплексов габаритно-весового контроля WiM.

В 2021 году на дорогах нашей страны начнут ездить 10 специальных автомобилей для проверки состояния дорожной сети и 150 "фантомов" — специальных автомобилей, которые будут перемещаться по дорогам и контролировать соблюдение скоростного режима. Как сказал глава Укринфрапроекта Кирилл Хомяков, первые четыре автомобили-"фантомы" начнут  действовать уже в этом году.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", в Украине некоторые дороги могут стать платными. Если проект будет реализован, то водителям прийдется заплатить за шесть трасс. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на свои источники. 

Также издание "Комментарии" ранее сообщило, что на дороги Украины выпустят фантомные патрули. Специальные автомобили без опознавательных знаков будут измерять, с какой скоростью ездят украинские водители.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3146563-z-2021-roku-v-ukraini-pocnut-zdijsnuvati-obovazkovij-audit-bezpeki-miznarodnih-tras.html
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