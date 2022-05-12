Между США и Турцией наметилось потепление: как это может помочь Киеву в обороне страны

Согласно данным The Wall Street Journal, администрация Байдена неофициально обратилась в Конгресс с просьбой одобрить новую оружейную сделку с Турцией. По мнению авторов WSJ, посредническая роль Анкары в войне в Украине, поставки "Байрактаров" и закрытие Босфора для военных кораблей РФ помогли восстановить испорченные отношения с Вашингтоном и могут подготовить почву для продажи самолетов F-16. Как оцениваете подобного рода прогнозы? Что это значит для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Турция и США. Фото: из открытых источников

Вашингтон будет пытаться дожать Турцию, чтобы ее позиция по России максимально совпадала с той, которую занимают другие государства-члены НАТО и их партнеры

В условиях войны России против Украины иметь Турцию на стороне добра крайне важно для Киева, Вашингтона и для всего НАТО в целом. В этом уверен политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

"Следовательно, потепление отношений США с президентом Эрдоганом – это очень желаемый и вполне прогнозируемый шаг, – поясняет эксперт. – Ведь Анкара, даже под бешеным давлением россиян, не отказалась от программы сотрудничества с Украиной по "Байрактарам". И держит позицию по закрытию черноморских проливов, фактически не давая россиянам восстановить их доминирование в черноморском бассейне после потерь черноморского флота РФ (особенно затопления в результате точного ракетного удара "Нептунами" по крейсеру "Москва") – за счет переброски кораблей с других флотов".

В то же время, продолжает Вадим Трюхан, следует обратить внимание на то, что речь идет исключительно о F-16 и оборудовании к ним.

"Программа закупки новейших самолетов 5-го поколения F-35 до сих пор остается в "долгом ящике". Это значит, что в Белом доме осторожно подходят к полномасштабному восстановлению союзнических отношений с Анкарой, понимая, что Эрдоган, будучи по-восточному хитрым лидером, пытается выжать максимум выгод для себя, сохраняя открытыми дверь для сотрудничества как для Запада, так и для России. С последней в Турции на стадии выполнения долгосрочные совместные проекты, в том числе строительство АЭС в Аккуе, действующий газопровод Южный Поток, развитие туризма и т.д. Следовательно, Вашингтон будет пытаться дожать Турцию, чтобы ее позиция по путинской России максимально совпадала с той, которую занимают другие государства-члены НАТО и их партнеры", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, не стоит преувеличивать и посреднические усилий лично президента Эрдогана касательно урегулирования российско-украинского конфликта.

"Турция имеет довольно ограниченное влияние на Путина, – отмечает Вадим Трюхан. – И в Вашингтоне четко понимают, что полагаться на Анкару как на вероятную площадку для будущих переговоров об условиях завершения войны – не стоит. Хотя, как один из факторов безопасности в регионе, и в целом в Европе, Турция, безусловно, будет играть свою роль. Но больше – как самостоятельный геополитический игрок с собственными национальными интересами".

Совещание министров обороны на базе в Раммштайне в поддержку Украины показало, что Запад принял вызов со стороны России

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике, Петр Олещук рассуждает так:

"Очевидно, мы сейчас наблюдаем своеобразный "ренессанс НАТО" и единения "Западного мира" в противостоянии российской агрессии. Свидетельством чего является активизация альянса во всех направлениях — даже в плане расширения. Ожидаемое вступления Финляндии и Швеции — лучший индикатор. Совещание министров обороны на базе в Раммштайне в поддержку Украины показало, что Запад принял вызов со стороны России, и готов отвечать. Масштабное перевооружение Украины вызвало настоящую истерику со стороны рф, так же, как и подписанный недавно Дж. Байденом закон о ленд-лизе для Украины. Он имеет как символическое значение (возобновление процедур, связанных с противодействием нацизму), и внешнеполитическое (сигнал союзникам о необходимости поддержать Украину единым фронтом Запада), и военное (начинается перевооружение украинской армии)".

Однако для США важно, чтобы помогали не только они, а вся коалиция Запада, в рамках которой Турция — важный элемент, акцентирует политолог.

"Отношения США и Турции в последнее время были непростыми, – отмечает Петр Олещук. – Но Турция остается одной из важнейших стран НАТО. До недавних пор Эрдоган претендовал на проведение самостоятельной внешней политики, пытаясь выступать посредником в отношениях Запада и Востока. Очевидно, США всерьез настроены на то, чтобы закрепить Турцию именно как часть Запада в контексте грядущих противостояний".

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