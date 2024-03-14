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Между Китаем и НАТО состоялся военный диалог: что заявили о войне в Украине

Состоялась восьмая встреча в рамках военного диалога по вопросам политики безопасности

сегодня, 08:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Представители Министерства обороны Китая и Североатлантического Альянса 13 марта провели в Пекине уже восьмую встречу в рамках военного диалога по вопросам политики безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в НАТО и китайском Минобороны.

Между Китаем и НАТО состоялся военный диалог: что заявили о войне в Украине

НАТО - Китай. Фото: из открытых источников

Китайская сторона заявила, что стороны обменялись мнениями по вопросам "оборонного взаимодействия между Китаем и НАТО, а также международной и региональной ситуации".

В Альянсе указали, что их делегацию возглавил директор Отдела безопасности на основе сотрудничества генерал-майор Дачиан-Тибериу Щербань, а с китайской стороны – заместитель директора Офиса международного военного сотрудничества генерал-майор Яо Цинем.

"Во время встречи обсуждались такие темы, как глобальная и региональная безопасность с акцентом на незаконное вторжение России в Украину, морская безопасность и вопросы, представляющие общее беспокойство", – говорится в заявлении НАТО.

Представители Альянса отдельно подчеркнули важность подобных переговоров, которые являются "ценным форумом для решения общих проблем и интересов и способствуют прозрачности".

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай возобновил активность по кейсу переговоров между Россией и Украиной. Спецпредставитель КНР Ли Хуэй побывал уже в Москве и Киеве. Уверяет, что провел "откровенные и дружественные" переговоры. Также Китай заявил о намерении собрать международную конференцию, на которой были бы рассмотрены различные варианты мирных планов для урегулирования "кризиса в Украине" (как КНР предпочитает называть российско-украинскую войну). О чем говорят подобные движения и заявления – к чему могут привести? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США объяснили, как Кремль уже начал использовать призывы Китая к миру.




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Источник: http://eng.mod.gov.cn/xb/News_213114/TopStories/16293615.html
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