Между Китаем и НАТО состоялся военный диалог: что заявили о войне в Украине

Представители Министерства обороны Китая и Североатлантического Альянса 13 марта провели в Пекине уже восьмую встречу в рамках военного диалога по вопросам политики безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в НАТО и китайском Минобороны.

НАТО - Китай. Фото: из открытых источников

Китайская сторона заявила, что стороны обменялись мнениями по вопросам "оборонного взаимодействия между Китаем и НАТО, а также международной и региональной ситуации".

В Альянсе указали, что их делегацию возглавил директор Отдела безопасности на основе сотрудничества генерал-майор Дачиан-Тибериу Щербань, а с китайской стороны – заместитель директора Офиса международного военного сотрудничества генерал-майор Яо Цинем.

"Во время встречи обсуждались такие темы, как глобальная и региональная безопасность с акцентом на незаконное вторжение России в Украину, морская безопасность и вопросы, представляющие общее беспокойство", – говорится в заявлении НАТО.

Представители Альянса отдельно подчеркнули важность подобных переговоров, которые являются "ценным форумом для решения общих проблем и интересов и способствуют прозрачности".

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