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Метинвест поставляет 25% всего кислорода для лечения больных коронавирусом

Предприятия группы пришли на помощь, когда остановились заводы по выпуску кислорода и начался рост заболеваемости Covid

сегодня, 17:37
Автор:

Станислав Молчанов
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Группа Метинвест довела поставки кислорода в больничные стационары до 100 тонн в сутки, сообщил директор департамента регионального развития компании Александр Вишняков.

Метинвест поставляет 25% всего кислорода для лечения больных коронавирусом

Группа Метинвест довела поставки кислорода в больничные стационары до 100 тонн в сутки (фото из открытых источников)

"Если опираться на ту статистику, которая есть сегодня в медиа относительно потребности, то 25% кислорода – это кислород "Метинвеста". Каждое четвертое койкоместо в стационаре – это кислород "Метинвеста", – заявил он.

Вишняков уточнил, что предприятия группы пришли на помощь, когда остановились заводы по выпуску кислорода и начался рост заболеваемости Covid.

"Металлурги стали 24/7, мы пересмотрели все объемы, чтобы обеспечивать, и за октябрь отгружено было 1740 тонн", – сказал директор департамента регионального развития "Метинвеста".

По его словам, с начала года всего было поставлено более 4 тыс. тонн кислорода, что делает "Метинвест" крупнейшим частным поставщиком кислорода.

Вишняков также отметил, что весь кислород госбольницы получают бесплатно, и что он поставляется не только в города присутствия бизнеса. "На этой неделе Сумская и Хмельницкая область получили (кислород от "Метинвеста"). Всего 12 областей (получают) – каждая вторая область", – указал директор департамента регионального развития группы.

Он также сообщил, что "Метинвест" стремится к экологичному и энергоэффективному производству. "Мы не ставим для себя главной целью количество произведенной стали. Для нас является главным достижение определенных финансовых показателей, и люди в наших городах", — заявил Вишняков.

По его словам, приоритет компании – "отвечать за наши действия и оценивать влияние на местные сообщества". В качестве примера он привел инвестиции в ремонт дорог, назвав цифру 56 тыс. км за три года. А также сообщил об инвестициях в экологическую безопасность за 15 лет в $4,5 млрд.

"Мы направляем свои социальные инвестиции в образование, в получение качественных знаний, чтобы люди могли трудоустроиться. С 2017 по 2020гг на предприятиях группы "Метинвест" было трудоустроено 3,5 тыс. человек", — добавил Вишняков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Меткомбинат Метинвеста обеспечивает мариупольские больницы кислородом для пациентов с коронавирусом.

 


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Источник: http://uaprom.info/news/181648-25-kisloroda-lecheniya-bolnyh-koronavirusom-postavlyaet-metinvest.html
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