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Меткомбинат Метинвеста обеспечивает мариупольские больницы кислородом для пациентов с коронавирусом

ММКИ с начала ноября поставил в больницы Мариуполя кислорода почти 40 тыс кубов кислорода

сегодня, 12:22
Автор:

Станислав Молчанов

Меткомбинат имени Ильича Группы Метинвест обеспечивает мариупольские городские больницы кислородом для пациентов с коронавирусом. С начала ноября в медучреждения города отгружено почти 40 тыс. кубометров кислорода. Заявки медучреждений выполняются в полном объеме и на безоплатной основе, отметили на предприятии.

Меткомбинат Метинвеста обеспечивает мариупольские больницы кислородом для пациентов с коронавирусом

Медики отмечают, что основная проблема при коронавирусе – снижение уровня кислорода в крови до опасных для жизни показателей. Тяжелые формы COVID-19 требуют лечения в больнице, где пациент получает необходимый кислород для поддержания необходимого уровня сатурации, что способствует более интенсивному процессу восстановления, что сокращает проведенное в больнице время.

В связи с увеличением пациентов, требующих лечения в условиях стационара, с начала осени потребности больниц в кислороде критично выросли. Наиболее востребован кислород в горбольнице №9, с 9 по 15 ноября доставлено 1325 баллонов жизненно необходимого лекарства – кислорода. В горбольницу №4 отгрузили 617 баллонов, в больницу скорой медицинской помощи – 419 баллонов и 244 баллонов кислорода в больницу №1.

"Кислород — это жизнь для больных коронавирусом. Поэтому мы продолжаем обеспечивать больницы жизненно необходимым элементом в полном объеме. При необходимости, готовы увеличить объемы поставок", — отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко.


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Источник: http://uaprom.info/news/177053-mmki-nachala-noyabrya-postavil-bolnicy-mariupolya-kisloroda-mln-grn.html
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