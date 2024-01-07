Метели, мороз, подтопление и шторм в Черном море: в Украину идет настоящий апокалипсис

В украинских регионах в эти несколько дней прогнозируют ухудшение погоды: будут метели, гололедица, подтопление. Об этом информируют в Украинском гидрометеорологическом центре.

В Украине ухудшится погода (фото из открытых источников)

"8 января в южных областях гололедица, налипание мокрого снега, на Одесщине днем порывы ветра 15-20 м/с; в центральных и восточных областях значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах Украины гололедица. И уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Еще синоптики центра заранее предупреждают о возможном подтоплении на территории Черниговской области.

"7-10 января, в результате содержания морозов, будут продолжаться активные процессы льдообразования и формирование жуков льда с резкими колебаниями уровней воды на В.Днепре, приустьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) и реках суббассейна Десны (Киевская, Черниговская, Сумская). с возможным начальным затоплением поймы на верхних участках Десны возле Новгород-Северского. И уровень опасности — желтый", — отмечают метеорологи.

По причине подтопления возможны нарушения транспортного сообщения с населенными пунктами в Черниговском районе Черниговской области. ІІ уровень опасности – оранжевый.

Также в Одесской мэрии призывают одесситов и гостей Одессы быть осторожными, потому что из-за шторма в Черном море усилится минная опасность.

"Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в что погоду", — информируют на сайте городского совета.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая погода будет в Украине в январе 2024 года.